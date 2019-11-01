台風19号による大規模な浸水・土砂災害、天皇陛下の「即位礼正殿の儀」、吉野彰氏がノーベル化学賞受賞など、2019年10月の日本の出来事を振り返る

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消費税率が、8％から10％に引き上げられた。今回から軽減税率、キャッシュレス決済でのポイント還元による負担軽減策が初めて導入された。

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政府は、北朝鮮から発射された弾道ミサイルが島根県沖の日本の排他的経済水域（EEZ）内に落下したとみられると発表した。菅義偉官房長官は当初2発と発表したが、その後の記者会見で「1発が二つに分離し、落下した可能性がある」と説明した。

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関西電力は、岩根茂樹社長ら経営幹部が福井県高浜町の元助役（故人）から総額約3億2000万円相当の金品を受け取っていた問題で、常務執行役員と元副社長がそれぞれ1億円を超える金品を受領していたなどとする調査報告書を公表。9日には八木誠会長と岩根社長の辞任を発表した。

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第200臨時国会が召集され、安倍晋三首相が所信表明演説を行った。

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プロ野球投手として歴代最多の通算400勝を達成した金田正一（かねだ・まさいち）さんが、東京都内の病院で死去した。86歳。

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石川県・能登半島沖合の日本の排他的経済水域（EEZ）内で、北朝鮮の漁船と水産庁の漁業取締船「おおくに」が衝突。海上保安庁によると、現場で漁船の乗組員ら約60人が救助された。

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日産自動車は、内田誠専務執行役員（53）の社長就任を決めた。を社長起用するトップ人事を発表した。最高執行責任者（COO）には三菱自動車のCOOのアシュワニ・グプタ（49）が就く。

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2019年のノーベル化学賞に、吉野彰旭化成名誉フェロー（71）の受賞が決まった。スマートフォンや電気自動車などに使われるリチウムイオン電池を開発した功績で、米国の2科学者との共同受賞。

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セブン＆アイ・ホールディングスは、国内のグループ従業員約3000人を削減すると発表した。2023年2月末までに傘下のイトーヨーカ堂で1700人を、そごう・西武では1300人を減らす。

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台風19号が静岡県の伊豆半島に上陸。13日にかけて東日本を縦断し、記録的な大雨による河川の氾濫、土砂崩れなどで80人以上が死亡した。

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ラグビーのワールドカップ日本大会で、日本はスコットランドに28‐21で勝ち、初のベスト8進出を果たした。20日の準々決勝は、南アフリカに3‐26で敗れた。

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東京都目黒区で2018年、船戸結愛ちゃん＝当時（5）＝が虐待死した事件で、傷害と保護責任者遺棄致死罪などに問われた父親（34）の判決公判が東京地裁であり、懲役13年（求刑懲役18年）が言い渡された。

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国際オリンピック委員会（IOC）は、2020年東京五輪のマラソンと競歩について、猛暑下での開催に懸念があるとして、札幌での競技開催を検討すると発表した。

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政府は閣議で、22日の「即位礼正殿の儀」に合わせ、約55万人を対象に恩赦を実施することを決めた。

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政府は、国家安全保障会議（NSC）の会合を首相官邸で開き、中東地域での航行の安全確保に向けた独自の取り組みとして、自衛隊の艦艇や哨戒機の派遣を検討していくことを決めた。

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天皇陛下の即位の礼の中心儀式「即位礼正殿の儀」が、皇居・宮殿「松の間」で行われた。

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安倍晋三首相は、即位の礼出席のため来日した李洛淵・韓国首相と首相官邸で会談。安倍氏は元徴用工をめぐる韓国最高裁判決を「国際法違反」と指摘し、1965年の日韓請求権協定に従い韓国側で解決を図るよう求めた。

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台風21号の接近などによる大雨で、千葉、福島両県で複数の河川が氾濫。洪水や土砂災害などで10人が死亡した。

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豪雨死者10人に＝千葉など、不明１人－土砂災害なお警戒

菅原一秀経済産業相が、公設秘書が地元選挙区の通夜で香典を渡したとの公職選挙法違反疑惑が報じられたことなどを受けて辞任した。

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女優の八千草薫さんが膵臓（すいぞう）がんのため24日に死去したことが明らかになった。88歳。

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1991年から2000年まで国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんが、22日に死去したことが明らかになった。92歳。この日に近親者で葬儀が行われた。

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那覇市の世界遺産、首里城跡に建つ首里城で、未明に木造3階建ての正殿から出火し、正殿と北殿、南殿などが焼失した。

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河井克行法相が辞任した。7月の参院選で初当選した妻の河井案里氏の陣営が、法定額を超える日当を運動員に支払っていたとの疑惑が週刊誌で報じられていた。

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バナー写真：「即位礼正殿の儀」を終え、退出される天皇陛下＝2019年10月22日、皇居・宮殿「松の間」（時事）