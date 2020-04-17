Unos 2.000 yaezakura crecen en el parque Shizumine junto a otros 200 somei yoshino. El festival del sakura que se celebra aquí tiene como protagonistas a los yaezakura, que pueden disfrutarse también en la noche.

Parque Shizumine (Ibaraki)

Variedad : somei yoshino, yaezakura

: somei yoshino, yaezakura Número de árboles : 2.000 yaezakura y 200 somei yoshino

: 2.000 yaezakura y 200 somei yoshino Fecha : entre mediados de abril y comienzos de mayo

: entre mediados de abril y comienzos de mayo Horario : de 9:00 a 17:00 (hasta las 20:00 durante la temporada de yozakura)

: de 9:00 a 17:00 (hasta las 20:00 durante la temporada de yozakura) Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1720-1 Shizu, Naka-shi, Ibaraki

: 1720-1 Shizu, Naka-shi, Ibaraki Mapa en inglés: Mapa del sakura de Ibaraki

Entre las numerosas variedades de yaezakura en el parque Shizumine están la kanzan, shōgetsu, ichiyō, fugenzō, y amanogawa. Cada año una multitud acude al festival del yaezakura, que, junto a los hermosos cerezos en flor, cuenta con demostraciones de artes locales, conciertos de pop y otros actos.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la ciudad de Naka.)