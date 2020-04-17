Unos 2.000 yaezakura crecen en el parque Shizumine junto a otros 200 somei yoshino. El festival del sakura que se celebra aquí tiene como protagonistas a los yaezakura, que pueden disfrutarse también en la noche.
Parque Shizumine (Ibaraki)
- Variedad: somei yoshino, yaezakura
- Número de árboles: 2.000 yaezakura y 200 somei yoshino
- Fecha: entre mediados de abril y comienzos de mayo
- Horario: de 9:00 a 17:00 (hasta las 20:00 durante la temporada de yozakura)
- Entrada: gratuita
- Dirección: 1720-1 Shizu, Naka-shi, Ibaraki
- Mapa en inglés: Mapa del sakura de Ibaraki
Entre las numerosas variedades de yaezakura en el parque Shizumine están la kanzan, shōgetsu, ichiyō, fugenzō, y amanogawa. Cada año una multitud acude al festival del yaezakura, que, junto a los hermosos cerezos en flor, cuenta con demostraciones de artes locales, conciertos de pop y otros actos.
(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la ciudad de Naka.)