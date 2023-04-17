Les cerisiers du parc Shizumine, dans la préfecture d’Ibaraki au nord de Tokyo, fleurissent assez tardivement, ce qui permet d’admirer les pétales roses jusqu’à la fin du mois d’avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Un festival des cerisiers se tient du 9 au 22 avril 2026 pour faire honneur aux 2 000 cerisiers à fleurs doubles qui embellissent le parc Shizumine.

Le parc Shizumine (Ibaraki)

Adresse : 1720-1 Shizu, Naka-shi, Ibaraki-ken

Nombre d’arbres : 2 200

Floraison : mi-avril à fin avril

Festival 2026 : du 9 au 22 avril

Variétés : yaezakura, somei yoshino

Horaires : 9 h 30 à 17 h 00 (jusqu’a 20 h lors du festival des cerisiers)

Entrée gratuite

Site web (en japonais)

(Photo de titre © Association de tourisme de la ville de Naka)