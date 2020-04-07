Los cerezos del parque Sumida se alinean en ambas orillas del río Sumida a lo largo de un kilómetro entre el puente Azuma y el puente Sakura. Dicen que estos árboles fueron plantados en el período Edo bajo las órdenes del octavo shogún Tokugawa Yoshimune para que el pueblo también pudiese disfrutar de sus hermosas flores.

Parque Sumida (Tokio)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, ōshimazakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, ōshimazakura, etc. Número de árboles : 640 en Taitō-ku y 350 en Sumida-ku

: 640 en Taitō-ku y 350 en Sumida-ku Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Hanakawado 1-1, Hanakawado 2-1, Asakusa 7-1 en Taitō-ku y Mukōjima 1, 2, y 5 en Sumida-ku

: Hanakawado 1-1, Hanakawado 2-1, Asakusa 7-1 en Taitō-ku y Mukōjima 1, 2, y 5 en Sumida-ku Sitio web: Oficina de Convenciones y Visitantes de Tokio

El parque Sumida comprende ambas riberas del río Sumida, con el puente peatonal Sakura que permite a los visitantes contemplar los cerezos desde el lado de Taitō-ku o el de Sumida-ku. Los barcos para el hanami también ofrecen otro punto de observación sobre el río Sumida. El parque es asimismo famoso por sus cerezos nocturnos (yozakura), que destacan con la torre Tokyo Skytree iluminada en el fondo.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)