隅田公園のサクラは、隅田川にかかる吾妻橋～桜橋の約1キロメートルの両岸に植えられています。江戸時代の8代将軍徳川吉宗が庶民も花見を楽しめるように桜並木をつくったのがはじまりといわれています。

東京・隅田公園

桜の種類： ソメイヨシノ、シダレザクラ、オオシマザクラなど

ソメイヨシノ、シダレザクラ、オオシマザクラなど 本数： 台東区側・約640本、墨田区側・約350本

台東区側・約640本、墨田区側・約350本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 台東区花川戸1-1、花川戸2-1、浅草7-1、墨田区向島1,2,5

台東区花川戸1-1、花川戸2-1、浅草7-1、墨田区向島1,2,5 公式HPなど： TAITOおでかけナビ、 墨田区観光協会

隅田公園は、台東区側と墨田区側に分かれていますが、公園の北側にある歩行者専用の桜橋で行き来が可能で、両岸の桜を楽しめます。夜になるとライトアップも行われ、夜桜の広報に見えるライトアップされた東京スカイツリーも人気です。見ごろの時期には花見船も運航し、水上から満開の桜を眺めることもできます。

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バナー写真：PIXTA

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