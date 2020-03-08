Les cerisiers (sakura) du parc Sumida bordent les deux rives du fleuve Sumida sur environ 1 km, entre le pont Azuma et le pont Sakura. Ces arbres auraient été plantés à l’époque d’Edo (1603-1868) sur ordre du shogun Tokugawa Yoshimune, afin que les citadins puissent eux aussi profiter de la beauté des fleurs de cerisier. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).
Le parc Sumida chevauche les deux rives du fleuve Sumida. Le pont Sakura est ouvert aux piétons pour leur permettre d’admirer les fleurs depuis les deux côtés. Un autre excellent endroit pour observer les cerisiers est d’embarquer sur le bateau de plaisance du fleuve Sumida. À ne pas manquer évidemment : la tour Tokyo Skytree, la deuxième plus haute du monde, qui est situé à proximité et éclairé la nuit. Le parc est également populaire pour ses cerisiers illuminés, appelés yozakura.
Le parc de Sumida (Tokyo)
- Adresse :
Hanakawado 1-1, Taitô-ku, Tokyo
Hanakawado 2-1, Taitô-ku, Tokyo
Asakusa 7-1, Taitô-ku, Tokyo
Mukôjima 1, 2 et 5 chôme, Sumida-ku, Tokyo
- Nombre d’arbres : 640 du côté de la rive de l’arrondissement Taitô, 350 du côté de la rive de l’arrondissement Sumida
- Floraison : de fin mars à début avril
- Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, ôshima-zakura, etc
- Horaires : ouvert 24 heures sur 24
- Entrée : gratuite
- Site Web
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(Photo de titre : PIXTA)