El parque Kinugasayama fue construido en 1907 como monumento conmemorativo de los soldados que fallecieron durante la guerra rusojaponesa. En él se plantaron 2.000 cerezos, convirtiendo el lugar en uno de los mejores enclaves para contemplar las flores en la prefectura de Kanagawa. Un sendero lleva desde el parque al monte Ōgusu de 242 metros, el pico más alto de la península de Miura.

Parque Kinugasayama (Kanagawa)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, yamazakura

: somei yoshino, shidarezakura, yamazakura Número de árboles : 2.000

: 2.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa

: 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa Sitio web: Ciudad de Yokosuka

El parque es especialmente popular durante su festival del sakura, que se celebra cada año cuando los cerezos florecen plenamente. Cerca del parque están las ruinas del castillo de Kinugasa, una fortaleza de estilo yamajiro que aprovecha la accidentada topografía del lugar y que fue construida a comienzos del siglo XI.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Yokosuka.)