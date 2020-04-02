Парк Кинугасаяма был построен в 1907 году как памятник воинам, погибшим в японско-русской войне. Здесь посадили около 2000 вишнёвых деревьев, и н стал одним из лучших мест любования сакурой в префектуре Канагава. По пешеходной тропе можно подняться к 242-метровой горе Огусу, самой высокой точке полуострова Миура.

В парке особенно много людей во время ежегодного праздника сакуры. Рядом с парком находятся руины замка Кинугаса. Это «горный замок» ямадзиро XI века, построенный с использованием для обороны рельефа местности.

Парк Кинугасаяма (Канагава)

Сорта: сомэи-ёсино,сидарэдзакура, ямадзакура

Количество деревьев: 2000

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: круглосуточно

Вход бесплатный

Адрес: 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa

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Фотография к заголовку: © Г. Ёкосука