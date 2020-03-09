Le parc Kinugasayama, à Yokosuka, a été construit en 1907 en tant que mémorial pour les soldats morts pendant la guerre russo-japonaise. 2 000 cerisiers y ont été plantés, ce qui en fait l’un des meilleurs sites d’observation de la floraison dans la préfecture de Kanagawa. Un sentier de randonnée amène les visiteurs du parc au mont Ôgusu haut de 242 mètres, le plus haut sommet de la péninsule de Miura. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Près du parc se trouvent les ruines du château de Kinugasa, un château de montagne (yamajiro) qui profite de la topographie vallonnée construite au début du XIe siècle.

Parc Kinugasayama (Kanagawa)

Adresse : 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, yama-zakura

Nombre d’arbres : 2 000

Floraison : de fin mars à début avril

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

(Photo de titre : © Ville de Yokosuka)