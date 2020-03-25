El parque Ōboshi se encuentra en el noroeste del monte Fuji y es un lugar excelente para ver el pico más alto de Japón y las montañas Yatsugatake, más al noroeste, con sus impresionantes paisajes alpinos. El parque atrae a un multitud de visitantes en abril, cuando sus 2.000 cerezos somei yoshino florecen con el monte Fuji en el fondo.
Parque Ōboshi (Yamanashi)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 2.000
- Fecha: desde finales de marzo a comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Bebida y comida: disponible en los puestos que abren durante el festival del sakura
- Entrada: gratuita
- Dirección: 2175 Kajikazawa, Fujikawa-chō, Minamikoma-gun, Yamanashi
- Sitio web: Organización del Turismo de Yamanashi
Durante el festival del sakura de Ōboshi se celebran numerosos actos entre los que hay demostraciones de dinámicos bailes yosakoi y de tambores wadaiko. Con sus puestos de comida y bebida bajo los cerezos en flor y su vista del monte Fuji, este parque es realmente un paraíso para los amantes del hanami.
Cerca del parque Ōboshi
- El Museo de Arte Kubota Itchiku, una exposición textil a los pies del monte Fuji
- [Diapositivas] El monte Fuji, lugar donde moran los espíritus
(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Fujikawa.)