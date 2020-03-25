El parque Ōboshi se encuentra en el noroeste del monte Fuji y es un lugar excelente para ver el pico más alto de Japón y las montañas Yatsugatake, más al noroeste, con sus impresionantes paisajes alpinos. El parque atrae a un multitud de visitantes en abril, cuando sus 2.000 cerezos somei yoshino florecen con el monte Fuji en el fondo.

Parque Ōboshi (Yamanashi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 2.000

: 2.000 Fecha : desde finales de marzo a comienzos de abril

: desde finales de marzo a comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Bebida y comida : disponible en los puestos que abren durante el festival del sakura

: disponible en los puestos que abren durante el festival del sakura Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2175 Kajikazawa, Fujikawa-chō, Minamikoma-gun, Yamanashi

: 2175 Kajikazawa, Fujikawa-chō, Minamikoma-gun, Yamanashi Sitio web: Organización del Turismo de Yamanashi

Durante el festival del sakura de Ōboshi se celebran numerosos actos entre los que hay demostraciones de dinámicos bailes yosakoi y de tambores wadaiko. Con sus puestos de comida y bebida bajo los cerezos en flor y su vista del monte Fuji, este parque es realmente un paraíso para los amantes del hanami.

Cerca del parque Ōboshi

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Fujikawa.)