Fier de ses 2 000 cerisiers, le parc Ôboshi est situé au nord-ouest du mont Fuji, ce qui en fait aussi un excellent site pour admirer non seulement la montagne la plus haute de l’Archipel mais également les splendides paysages alpins de la chaîne des monts Yatsugatake. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).
Le parc Ôboshi
- Adresse : 2175 Kajikazawa, Fujikawa-chô, Minamikoma-gun, Yamanashi-ken
- Nombre d’arbres : 2 000
- Floraison : fin mars à début avril
- Variétés : somei yoshino
- Horaires : 24h/24
- Entrée gratuite
- Site Web (en anglais)
(Photo de titre © ville de Fujikawa)