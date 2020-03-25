El parque Garyū fue llamado así porque las colinas que hay en sus terrenos se asemejan a un dragón (ryū) en reposo (ga). El lugar no es solo conocido por sus 600 cerezos somei yoshino—que se encuentran principalmente alrededor del estanque Ryūgaike—sino también por su magnífico pinar. Este parque está incluido en la lista de los 100 mejores pinares de Japón.

Parque Garyū (Nagano)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 600

: 600 Fecha : entre mediados y finales de abril

: entre mediados y finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2-4-8 Garyū, Suzaka-shi, Nagano

: 2-4-8 Garyū, Suzaka-shi, Nagano Sitio web: Organización del Turismo de la Prefectura de Nagano

En los terrenos del parque Garyū hay un famoso zoológico municipal con capibaras o carpinchos, lémures de cola anillada y tigres de Bengala. En este parque los visitantes también pueden dar un paseo mientras disfrutan del kuro oden: brochetas de huevo, vegetales, empanadillas de pescado y otros alimentos cocidos en un caldo de color oscuro.

Sitios cercanos para el hanami

Cerca del parque Garyū

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Suzaka.)