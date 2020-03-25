El parque Garyū fue llamado así porque las colinas que hay en sus terrenos se asemejan a un dragón (ryū) en reposo (ga). El lugar no es solo conocido por sus 600 cerezos somei yoshino—que se encuentran principalmente alrededor del estanque Ryūgaike—sino también por su magnífico pinar. Este parque está incluido en la lista de los 100 mejores pinares de Japón.
Parque Garyū (Nagano)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 600
- Fecha: entre mediados y finales de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: 2-4-8 Garyū, Suzaka-shi, Nagano
- Sitio web: Organización del Turismo de la Prefectura de Nagano
En los terrenos del parque Garyū hay un famoso zoológico municipal con capibaras o carpinchos, lémures de cola anillada y tigres de Bengala. En este parque los visitantes también pueden dar un paseo mientras disfrutan del kuro oden: brochetas de huevo, vegetales, empanadillas de pescado y otros alimentos cocidos en un caldo de color oscuro.
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(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Suzaka.)