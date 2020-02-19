龍が臥しているように見える臥竜山周辺を整備した臥竜公園は約600本のソメイヨシノが楽しめます。特に竜ヶ池の周囲の桜並木が有名です。桜とともに美しい松も知られており、「日本の名松100選」にも選定されています。

長野・臥竜公園

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約600本

約600本 例年の見頃： 4月中旬～4月下旬

4月中旬～4月下旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 長野県須坂市臥竜2-4-8

長野県須坂市臥竜2-4-8 公式HPなど： 須坂市観光協会

臥竜公園の敷地内には須坂市動物園（有料）もあります。カピバラ、ワオキツネザル、ベンガルトラなどが人気で、家族連れが多く訪れています。また、公園内で食べ歩きできる名物「黒おでん」を楽しみに訪れる人も。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供： 須坂市観光協会

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