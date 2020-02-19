龍が臥しているように見える臥竜山周辺を整備した臥竜公園は約600本のソメイヨシノが楽しめます。特に竜ヶ池の周囲の桜並木が有名です。桜とともに美しい松も知られており、「日本の名松100選」にも選定されています。
長野・臥竜公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：約600本
- 例年の見頃：4月中旬～4月下旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：長野県須坂市臥竜2-4-8
- 公式HPなど：須坂市観光協会
臥竜公園の敷地内には須坂市動物園（有料）もあります。カピバラ、ワオキツネザル、ベンガルトラなどが人気で、家族連れが多く訪れています。また、公園内で食べ歩きできる名物「黒おでん」を楽しみに訪れる人も。
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写真提供： 須坂市観光協会