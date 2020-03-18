El parque Tsuruma fue designado en 1909 como el primer parque público de la ciudad de Nagoya. Entre finales de marzo y comienzos de abril sus 750 cerezos somei yoshino florecen a la vez, aunque este parque cuenta con muchos otros atractivos el resto del año como un auditorio, una biblioteca y otros edificios históricos.

El parque Tsuruma (Aichi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 750

: 750 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1 Tsurumai, Shōwa-ku, Nagoya-shi, Aichi

: 1 Tsurumai, Shōwa-ku, Nagoya-shi, Aichi Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi (Parque Tsuruma)

El parque Tsuruma no es solo famoso por sus cerezos, sino también por otras flores como las rosas o los iris. Por ello su festival de las flores—en el que hay iluminación nocturna y otra serie de atracciones—no termina con la temporada de floración del sakura, sino que continúa hasta comienzos de junio cuando los iris florecen plenamente.

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(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi.)