Le parc de Tsuruma a été créé en 1909 en tant que premier parc public de la ville de Nagoya. Le meilleur moment pour la contemplation des cerisiers est de fin mars à début avril, lorsque les 750 arbres cerisiers fleurissent en même temps. La parc comprend aussi une bibliothèque et d'autres bâtiments historiques. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc est célèbre non seulement pour ses cerisiers mais aussi pour d'autres fleurs comme les roses et les iris. Ainsi, son festival des fleurs, accompagné d’illuminations nocturnes et une variété d'événements, ne se termine pas avec la saison des fleurs de cerisier mais se poursuit jusqu'à début juin, lors de la floraison des iris.

Parc de Tsuruma (Aichi)

Adresse : 1 Tsurumai, Shôwa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken

Nombre d'arbres : 750

Floraison : de fin mars à début avril

Variété : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Association de tourisme de la préfecture d’Aichi )