El río Gojō fluye a lo largo de 28,2 kilómetros y atraviesa el pueblo de Ōguchi, las ciudades de Kōnan e Iwakura, y otros municipios. Aunque los cerezos que hay junto al río se extienden hasta los límites de la ciudad, solo en Iwakura unos 1.400 somei yoshino crecen en una extensión de 7,6 kilómetros.

El río Gojō (Aichi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.400 (en la ciudad de Iwakura)

: 1.400 (en la ciudad de Iwakura) Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Inoue-chō y otros lugares de Iwakura-shi, en Aichi

: Inoue-chō y otros lugares de Iwakura-shi, en Aichi Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi (Río Gojō)

Iwakura celebra cada año un festival de los cerezos en flor en el que se iluminan los yozakura (cerezos nocturnos) y se ofrecen demostraciones de nonbori arai en el río Gojō, en las que varios artesanos limpian de exceso de cola (utilizada para dar brillo) unas banderolas con forma de carpa recién pintadas que luego serán utilizadas en el Día de los Niños el 5 de mayo. Ōguchi, con un sendero junto al río en el que hay 1.700 cerezos, también es un destino popular para el hanami, un pícnic bajo las flores.

Cerca del río Gojō

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi.)