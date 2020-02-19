五条川は、愛知県西部の大口町・江南市・岩倉市などを流れる全長28.2キロメートルの一級河川です。市境をまたいで桜並木が続きますが、市街地を流れる岩倉市付近では約約7.6キロメートルにわたり約1400本のソメイヨシノが一斉に開花します。
愛知・五条川
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：約1400本（岩倉市）
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：愛知県岩倉市井上町ほか
- 公式HPなど：愛知県観光協会Aichi-Now
岩倉市では、満開に合わせて「岩倉桜まつり」が開催され、夜桜のライトアップのほか、地元の伝統工芸として知られる、こいのぼり作りの工程で絵柄を縁取った糊を川で洗い落とす「のんぼり洗い」の実演も行われます。
大口町にも約1700本の桜並木があります。こちらも川沿いの公園に多くの花見客が集まります。
近隣の花見スポット
お花見と一緒に楽しめる観光スポット
- いざ、名古屋城へ：絢爛豪華な本丸御殿と天守閣が久々の共演
- 中部国際空港セントレアに直結：フライト・オブ・ドリームズ＆Aichi Sky Expo
- 美しさは格別！ 訪れてみたい12の現存天守 : 国宝編
写真提供：愛知県観光協会Aichi-Now事務局