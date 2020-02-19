五条川は、愛知県西部の大口町・江南市・岩倉市などを流れる全長28.2キロメートルの一級河川です。市境をまたいで桜並木が続きますが、市街地を流れる岩倉市付近では約約7.6キロメートルにわたり約1400本のソメイヨシノが一斉に開花します。

愛知・五条川

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約1400本（岩倉市）

約1400本（岩倉市） 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 愛知県岩倉市井上町ほか

愛知県岩倉市井上町ほか 公式HPなど： 愛知県観光協会Aichi-Now

岩倉市では、満開に合わせて「岩倉桜まつり」が開催され、夜桜のライトアップのほか、地元の伝統工芸として知られる、こいのぼり作りの工程で絵柄を縁取った糊を川で洗い落とす「のんぼり洗い」の実演も行われます。

大口町にも約1700本の桜並木があります。こちらも川沿いの公園に多くの花見客が集まります。

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写真提供：愛知県観光協会Aichi-Now事務局

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