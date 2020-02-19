岡崎公園は、17世紀に江戸幕府を開いた徳川家康が生誕した岡崎城を中心とした歴史公園です。公園と近くの河川沿いに約800本のソメイヨシノが植えられており、満開の時期の桜吹雪は圧巻です。

愛知・岡崎公園

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約800本

約800本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料（岡崎城入館料200円）

無料（岡崎城入館料200円） 所在地： 愛知県岡崎市康生町561-1

愛知県岡崎市康生町561-1 公式HPなど： 愛知県岡崎市公式観光サイト

桜の見頃の時期には「桜まつり」が開催されます。公募で選ばれた市民約700人が、武士や姫に扮して市内を練り歩く「家康行列」が人気です。また、夜間ライトアップも行われ、現在は歴史資料館となっている岡崎城も開館時間が延長されます。

岡崎公園はまた藤の名所としても知られています。桜が終わった4月下旬から5月下旬にかけては公園内の藤棚が見頃を迎え、「藤まつり」が開催されます。

近隣の花見スポット

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：岡崎市

さくら名所100選一覧はこちら（随時更新）