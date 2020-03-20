El castillo de Okazaki y el parque que lo rodea están cargados de historia. Es el lugar de nacimiento de Tokugawa Ieyasu, el fundador del shogunato Tokugawa en el siglo XVII. Es un lugar de gran belleza a lo largo del año, pero especialmente en la temporada de hanami gracias a sus 800 cerezos somei yoshino.

Parque Okazaki (Aichi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 800

: 800 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita (200 yenes para entrar en el castillo de Okazaki)

: gratuita (200 yenes para entrar en el castillo de Okazaki) Dirección : 561-1 Kōsei-chō, Okazaki-shi, Aichi

: 561-1 Kōsei-chō, Okazaki-shi, Aichi Sitio web: Asociación de Turismo de la Ciudad de Okazaki

El festival del sakura, que se celebra cuando los cerezos han florecido plenamente, cuenta con un desfile histórico en el que unas 700 personas, elegidas después de haberse suscrito para participar, parten en procesión por la ciudad ataviados a la manera antigua. Esta fiesta continúa por la noche, cuando los cerezos son iluminados y se extiende la hora de apertura del castillo de Okazaki, en el que hay un museo histórico. El parque Okazaki es también famoso por sus glicinas y acoge un festival dedicado a estas flores de finales de abril a finales de mayo.

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(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Okazaki.)