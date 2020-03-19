Uno de los mejores enclaves para el hanami en el centro de Nagoya es Shiki-no-michi (camino de las cuatro estaciones), donde unos 600 cerezos somei yoshino crecen en ambas orillas del río Yamazaki entre el puente Ishikawa y el puente Aratama, a lo largo de 2,8 kilómetros. También es un sitio popular por la noche, cuando los sakura son iluminados.

Shiki-no-Michi, en el río Yamazaki (Aichi)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 600

: 600 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Yamashita-dōri, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi

: Yamashita-dōri, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi (Río Yamazaki)

Los primeros cerezos del río Yamazaki fueron plantados en la década de 1920, y en 1987 la vía Shiki-no-Michi (camino de las cuatro estaciones) fue construida para responder a una petición popular: la construcción de un paseo que fuera atractivo a lo largo de todo el año. Este camino está dividido en puentes para la primavera, el verano y el otoño, en los que hay flores que muestran todo su esplendor durante esas estaciones.

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(Fotografía del encabezado: © Oficina del distrito de Mizuho en Nagoya)