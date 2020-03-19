Uno de los mejores enclaves para el hanami en el centro de Nagoya es Shiki-no-michi (camino de las cuatro estaciones), donde unos 600 cerezos somei yoshino crecen en ambas orillas del río Yamazaki entre el puente Ishikawa y el puente Aratama, a lo largo de 2,8 kilómetros. También es un sitio popular por la noche, cuando los sakura son iluminados.
Shiki-no-Michi, en el río Yamazaki (Aichi)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 600
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Yamashita-dōri, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi
- Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Aichi (Río Yamazaki)
Los primeros cerezos del río Yamazaki fueron plantados en la década de 1920, y en 1987 la vía Shiki-no-Michi (camino de las cuatro estaciones) fue construida para responder a una petición popular: la construcción de un paseo que fuera atractivo a lo largo de todo el año. Este camino está dividido en puentes para la primavera, el verano y el otoño, en los que hay flores que muestran todo su esplendor durante esas estaciones.
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(Fotografía del encabezado: © Oficina del distrito de Mizuho en Nagoya)