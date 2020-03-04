L’un des meilleurs endroits pour contempler les magnifiques cerisiers en fleurs (sakura) dans le centre de Nagoya est le Chemin des quatre saisons, où près de 600 arbres longent les rives sur un tronçon de 2,8 kilomètres du fleuve Yamazaki. Ce lieu est également populaire la nuit, avec de grandes foules se rassemblant autour des fleurs de cerisiers illuminées. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Les cerisiers longeant le fleuve Yamazaki ont été plantés pour la première fois dans les années 1920, et en 1987, le Chemin des quatre saisons a été construite en réponse aux demandes des gens souhaitant bénéficier d’une promenade attrayante tout au long de l’année. La voie est divisée en quelques zones délimitées par des ponts. Chaque zone présente les fleurs liées à une saison spécifique, printemps, été et automne.

Nous vous conseillons aussi une visite nocturne, pour admirer les yozakura, les fleurs de cerisiers illuminées.

Chemin des quatre saisons du fleuve Yamazaki (Nagoya)

Adresse : Yamashita-dôri, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken

Nombre d’arbres : 600

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : les cerisiers illuminés © Nagoya Mizuho Ward Office)