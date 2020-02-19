名古屋市の中央部を流れる山崎川沿いは、市民の憩いの場として整備されています。中でも石川橋から新瑞橋までの2.8キロメートルの両岸には約600本のソメイヨシノの並木が続き、満開時の夜間ライトアップ期間中は夜桜見物でにぎわいます。

愛知・山崎川四季の道

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約600本

約600本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬ごろ

3月下旬～4月上旬ごろ 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 名古屋市瑞穂区山下通

名古屋市瑞穂区山下通 公式HPなど： 名古屋市瑞穂区

山崎川沿いの桜は、1920年代から植えられたものですが、現在の山崎川四季の道（散策路）は「季節感あふれる散歩道が欲しい」という市民の要望に応えて、1987年につくられました。橋と橋の間のエリアが「春の道」「夏の道」「秋の道」に分けられ、それぞれの季節に咲く花木が植えられ、年間を通じて花々を楽しめます。

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写真提供：名古屋市瑞穂区役所

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