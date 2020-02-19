名古屋市の中央部を流れる山崎川沿いは、市民の憩いの場として整備されています。中でも石川橋から新瑞橋までの2.8キロメートルの両岸には約600本のソメイヨシノの並木が続き、満開時の夜間ライトアップ期間中は夜桜見物でにぎわいます。
愛知・山崎川四季の道
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：約600本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬ごろ
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：名古屋市瑞穂区山下通
- 公式HPなど：名古屋市瑞穂区
山崎川沿いの桜は、1920年代から植えられたものですが、現在の山崎川四季の道（散策路）は「季節感あふれる散歩道が欲しい」という市民の要望に応えて、1987年につくられました。橋と橋の間のエリアが「春の道」「夏の道」「秋の道」に分けられ、それぞれの季節に咲く花木が植えられ、年間を通じて花々を楽しめます。
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写真提供：名古屋市瑞穂区役所