Le château d’Okazaki est chargé d’histoire : il s’agit du lieu de naissance du futur shogun Tokugawa Ieyasu. L’endroit est agréable à visiter tout au long de l’année, mais plus particulièrement pendant la saison des cerisiers, où 800 arbres sont à admirer dans le parc et le long de la rivière adjacente. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le festival de cerisiers de la ville d’Okazaki, dans la préfecture d’Aichi, est organisé au pied du château d’Okazaki, lorsque les fleurs sont à l’apogée de leur beauté. Il présente un spectacle historique où quelque 700 personnes, sélectionnées parmi celles qui ont postulé, défilent autour de la ville en costumes d’époque. Les festivités se poursuivent dans la soirée, alors que les cerisiers en fleurs s’illuminent et que les heures d’ouverture du château d’Okazaki, qui abrite un musée historique, sont prolongées.

Le parc d’Okazaki est également célèbre pour ses glycines, célébrées lors du festival des glycines de fin avril à fin mai.

Château d’Okazaki (Aichi)

Adresse : 561-1 Kôsei-chô, Okazaki-shi, Aichi-ken

Nombre d’arbres : 800

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 h sur 24

Entrée : gratuite (200 yens pour le château d’Okazaki)

Site Web

(Photo de titre © ville d’Okazaki)