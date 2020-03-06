Situé un peu au nord de Nagoya, le fleuve Gojô traverse quelques villes de la préfecture d’Aichi, dont celle d’Iwakura. Ici, près de 1 400 cerisiers y poussent le long d’un tronçon de 7 km. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La ville d’Iwakura organise chaque année un festival mettant en vedette des cerisiers en fleurs illuminés la nuit (appelés yozakura). Dans le fleuve, vous pouvez également voir des gens s’atteler au nonbori arai, une tradition printanière vieille de plus de 400 ans où il s’agit d’enlever l’excès de colle des banderoles en forme de carpe qui seront utilisées lors de la fête des garçons le 5 mai.

La ville d’Ôguchi, située à proximité, est également une destination populaire pour contempler les cerisiers, avec ses ruelles bordées de quelque 1 700 arbres au bord du fleuve Gojô.

Fleuve Gojô (Aichi)

Adresse : Inoue-chô, Iwakura-shi, Aichi-ken (et autres endroits aux abords du fleuve)

Nombre d’arbres : 1 400 (dans la ville d’Iwakura)

Floraison : de fin mars à début avril

Variété: somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : le nonbori arai, lors du festival d’Iwakura sur le fleuve Gojô © Association de tourisme d’Aichi)