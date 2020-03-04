El parque de la Exposición está en los vastos terrenos donde se celebró la Exposición Universal de Osaka de 1970. Hoy crecen en este lugar unos 5.500 cerezos de nueve variedades distintas. Algunas secciones del parque permanecen abiertas por la noche para deleitar a los visitantes con una mágica vista de los cerezos iluminados.

Parque de la Exposición (Osaka)

Variedad : somei yoshino, kanhizakura, higanzakura, etc.

: somei yoshino, kanhizakura, higanzakura, etc. Número de árboles : 5.500

: 5.500 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : de 9:30 a 17:00 (cierra los miércoles pero abre todos los días desde el 25 de marzo hasta el 5 de mayo)

: de 9:30 a 17:00 (cierra los miércoles pero abre todos los días desde el 25 de marzo hasta el 5 de mayo) Entrada (para los jardines natural y cultural y el jardín japonés) : 260 yenes los adultos y 80 yenes los niños de entre 7 y 15 años

: 260 yenes los adultos y 80 yenes los niños de entre 7 y 15 años Dirección : Banpakukōen, Suita-shi, Osaka

: Banpakukōen, Suita-shi, Osaka Sitio web: Parque Conmemorativo de la Expo 70

La Torre del Sol fue diseñada por el artista Okamoto Tarō y construida como parte del Pabellón Temático de la Expo de Osaka de 1970. Esta simbólica estructura, junto con la exposición del Árbol de la Vida dentro de la misma, continúa siendo hoy un símbolo del parque de la Exposición. Solo se permite acceder a la torre a un número limitado de personas debido al código de la edificación, por lo que se recomienda hacer una reserva antes de visitarla.

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(Fotografía del encabezado: Raymond Ling)