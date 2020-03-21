Sur le site Expo Park (Banpaku kinen kôen) s’était tenue l’Exposition universelle de 1970 à Osaka. Aujourd’hui, il y pousse près de 5 500 cerisiers de neuf variétés différentes. Ce lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La Tour du Soleil (Taiyô no tô), conçue par l’artiste Okamoto Tarô, a été construite dans le cadre du pavillon thématique de l’Exposition universelle d’Osaka de 1970. Cette structure emblématique, qui expose en son sein un « arbre de vie », est aujourd’hui le symbole de l’Expo Park. Le nombre de personnes autorisées à l’intérieur de la tour est restreint en raison des règles du bâtiment. Assurez-vous donc d’effectuer une réservation avant de venir visiter cet endroit.

Expo Park (Osaka)

Adresse : Senri Banpaku kôen, Suita-shi, Osaka-fu

Nombre d’arbres : 5 500

Période de floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, kan-hizakura, higan-zakura, etc

Horaires : de 9 h 30 à 17 h (fermé le mercredi, mais ouvert tous les jours du 25 mars au 5 mai)

Illuminations annulées cette année

Entrée (pour les jardins naturels et culturels ainsi que pour le jardin japonais) : 260 yens pour les adultes, 80 yens pour les enfants de 7 à 15 ans

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de Raymond Ling)