Muchos consideran que el parque del castillo de Osaka es el mejor lugar de Kansai para disfrutar de los cerezos en flor. El majestuoso castillo ofrece un fondo perfecto para sus 3.000 cerezos. Solo el jardín Nishinomaru cuenta con 300 árboles que hacen las delicias de los aficionados a los cerezos nocturnos iluminados al caer la noche.

Parque del castillo de Osaka

Variedad : somei yoshino, yaezakura

: somei yoshino, yaezakura Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas (el castillo abre de 9:00 a 17:00, el jardín Nishinomaru de 9:00 a 17:00, aunque el horario se amplía durante la temporada del yozakura)

: abierto las 24 horas (el castillo abre de 9:00 a 17:00, el jardín Nishinomaru de 9:00 a 17:00, aunque el horario se amplía durante la temporada del yozakura) Entrada : gratuita (600 yenes la entrada al castillo, y 200 yenes la entrada al jardín Nishinomaru)

: gratuita (600 yenes la entrada al castillo, y 200 yenes la entrada al jardín Nishinomaru) Dirección : Osakajō, Chūō-ku, Osaka-shi, Osaka

: Osakajō, Chūō-ku, Osaka-shi, Osaka Sitio web: Enclave histórico especial del castillo de Osaka

El castillo de Osaka fue construido a finales del siglo XVI por el caudillo Toyotomi Hideyoshi, que unificó el país e hizo de Osaka su cuartel general. El castillo fue pasto de las llamas en varias ocasiones debido a la guerra y los desastres naturales, aunque siempre se reconstruyó posteriormente. Sus terrenos fueron convertidos en parque a comienzos del siglo XX, y la torre principal fue restaurada en 1931 gracias a los donativos privados. El parque contiene 13 edificios que han sido designados bienes culturales importantes, y el tenshu (torreón principal) alberga hoy un museo con varias exposiciones sobre la historia de Osaka.

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(Fotografía del encabezado: © Centro del parque del castillo de Osaka)