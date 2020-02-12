大阪城公園は、園内に約3000本の桜を擁する関西屈指の「桜の名所」として知られています。中でもソメイヨシノを中心に約300本の桜が植えられた「西の丸庭園」では、夜間のライトアップも行われます。
大阪・大阪城公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ、ヤエザクラ
- 本数：約3000本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開園時間：24時間（天守閣9：00～17：00、西の丸庭園9：00～17：00ライトアップ時に延長あり）
- 料金：入場無料（天守閣600円、西の丸庭園200円）
- 所在地：大阪市中央区大阪城
- 公式HPなど：大阪城公園
大阪城は、16世紀末、全国統一を成し遂げた戦国武将・豊臣秀吉が本拠地として築城しました。その後、戦争や自然災害で焼失と再建を繰り返し、20世紀に入り公園として整備され、1931年に市民の寄付により天守閣も復興されました。現在、公園内には13棟の重要文化財を始めとする史跡が多く残されているほか、歴史博物館となった天守閣で、大阪の歴史を伝えるさまざまな展示が行われています。
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写真提供：大阪城パークセンター