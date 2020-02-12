大阪城公園は、園内に約3000本の桜を擁する関西屈指の「桜の名所」として知られています。中でもソメイヨシノを中心に約300本の桜が植えられた「西の丸庭園」では、夜間のライトアップも行われます。

大阪・大阪城公園

桜の種類： ソメイヨシノ、ヤエザクラ

ソメイヨシノ、ヤエザクラ 本数： 約3000本

約3000本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間（天守閣9：00～17：00、西の丸庭園9：00～17：00ライトアップ時に延長あり）

24時間（天守閣9：00～17：00、西の丸庭園9：00～17：00ライトアップ時に延長あり） 料金： 入場無料（天守閣600円、西の丸庭園200円）

入場無料（天守閣600円、西の丸庭園200円） 所在地： 大阪市中央区大阪城

大阪市中央区大阪城 公式HPなど： 大阪城公園

大阪城は、16世紀末、全国統一を成し遂げた戦国武将・豊臣秀吉が本拠地として築城しました。その後、戦争や自然災害で焼失と再建を繰り返し、20世紀に入り公園として整備され、1931年に市民の寄付により天守閣も復興されました。現在、公園内には13棟の重要文化財を始めとする史跡が多く残されているほか、歴史博物館となった天守閣で、大阪の歴史を伝えるさまざまな展示が行われています。

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写真提供：大阪城パークセンター

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