Beaucoup considèrent le parc du château d’Osaka comme le meilleur endroit pour admirer les fleurs de cerisiers dans la région du Kansai. Le splendide édifice créé une toile de fond parfaite pour les fleurs des 3 000 cerisiers. Notre conseil : les illuminations de soirée des cerisiers du jardin Nishi-no-maru (mur d’enceinte côté ouest). Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).
Le château d'Osaka a été construit à la fin du XVIe siècle par le shogun Toyotomi Hideyoshi, qui a uni le pays et a fait d'Osaka son quartier général. Ce lieu a été brûlé à plusieurs reprises à cause des guerres et des catastrophes naturelles, mais il a été reconstruit à chaque fois. Le terrain a été transformé en parc au début du XXe siècle, et le donjon (tenshu) a été restauré en 1931, grâce à des dons de particuliers. Le parc contient 13 structures qui ont été désignées biens culturels importants, et le donjon abrite un musée présentant diverses expositions sur l'histoire d'Osaka.
Le château d’Osaka (Osaka)
- Adresse : Osakajô, Chûô-ku, Osaka-shi , Osaka-fu
- Nombre d'arbres: 3 000
- Floraison : fin mars à début avril
- Variétés : somei yoshino, yae-zakura
- Horaires : le parc est ouvert 24 heures sur 24. Le château et le jardin Nishi-no-maru sont ouverts de 9 h à 17 h, mais ces horaires sont prolongés pendant les illuminations, qui débutent à 18 h)
- Admission : parc gratuit, château : 600 yens, jardin Nishi-no-maru : 200 yens
- Site web
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(Photo de titre : © Centre de gestion du parc du château d'Osaka)