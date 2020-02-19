El castillo de Matsue fue designado como un tesoro nacional en 2015. Está rodeado de un parque que cuenta con unos 200 cerezos somei yoshino, yaezakura y shidarezakura. También es famoso entre los amantes del yozakura. Los faroles iluminan los hermosos cerezos en flor durante la época del hanami.
El parque del castillo de Matsue (Shimane)
- Variedad: somei yoshino, yaezakura, shidarezakura
- Número de árboles: 200
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril
- Horario: de 8:30 a 17:00 (abierto hasta las 18:30 entre abril y septiembre)
- Entrada: entrada gratuita al parque y 680 yenes para subir a la torre
- Dirección: 1-5 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane
- Sitio web: Guía Turística Oficial de la Ciudad de Matsue
El castillo de Matsue fue construido a comienzos del siglo XVII y es uno de los 12 castillos de la era premoderna de Japón que han sobrevivido. Como antiguo torreón de vigilancia y de mando, sus funciones originales, el piso superior del castillo ofrece una vista panorámica de 360º desde la que se divisa el paisaje urbano de Matsue y el lago Shinji.
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(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Matsue.)