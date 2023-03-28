Entouré d’environ 200 cerisiers, le château de Matsue a été désigné trésor national en 2015. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le château de Matsue a été édifié au début du XVIIe siècle, et parmi les 200 châteaux médiévaux du Japon, il fait partie des douze seuls qui ont conservé leur authentique donjon.

L’édifice ayant servi comme poste d’observation et de commande à la fois, les étages supérieurs offrent une vue panoramique sur le lac et les montagnes aux alentours.

(Voir également notre article de fond : Le château de Matsue, puissance authentique de l’époque Sengoku)

Le château de Matsue (Shimane)

Adresse : 1-5 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken

Nombre d’arbres : 200

Floraison : fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yae-zakura, shidare-zakura

Horaires : ouvert tous les jours de 8 h 30 à 17 h00 (18 h 30 d’avril à septembre)

Entrée : parc des cerisiers gratuit, et 680 yens pour la visite du château

Site Web (en anglais)

(Photo de titre © Matsue Tourism Association)