El parque Seibu está construido donde antiguamente había un cementerio militar que ya entonces era conocido por sus hermosos cerezos en flor y azaleas. Los trabajos para transformar este espacio en un parque dedicado a los sakura comenzaron en 1986, y hoy unos 500 cerezos somei yoshino son iluminados en la noche cuando están plenamente florecidos.

Parque Seibu (Tokushima)

Variedad: Somei yoshino

Somei yoshino Número de árboles: 500

500 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: gratuita

gratuita Dirección: Shōyama, Kamona-chō, Tokushima-shi, Tokushima

El parque Seibu se encuentra en la ladera oeste del monte Bizan, de 280 metros de altura, un lugar que es considerado un símbolo de la ciudad de Tokushima. El parque Bizan, que se extiende desde la cima por la ladera del este, alberga unos 1.500 cerezos somei yoshino y puede accederse a él en funicular.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Tokushima.)