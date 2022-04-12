Парк Сэйбу устроен на месте бывшего военного кладбища, которое давно известно своими красивыми цветущими вишнями и азалиями. В 1986 году начались работы по превращению его в тематический парк сакуры, и сегодня около 500 деревьев сорта сомэй ёсино в период полного расцвета по ночам подсвечивают.

Парк Сэйбу расположен на северо-западном склоне 280-метровой горы Бидзан, которая долгое время являлась символом города Токусима. В парке Бидзан, который тянется от вершины вниз по восточному склону, растет около 1500 деревьев сомэй ёсино, до него можно добраться по канатной дороге.

Парк Сэйбу (преф. Токусима)

Сорта: сомэй-ёсино

Количество деревьев: 500

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Время работы: 24 часа

Вход: бесплатный

Адрес: Shōyama, Kamona-chō, Tokushima-shi, Tokushima

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Фотография к заголовку: © Город Токусима