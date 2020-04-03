Le parc Seibu est construit sur le site d’un ancien cimetière militaire, connu depuis longtemps pour ses belles fleurs de cerisiers et ses azalées. Les travaux ont commencé en 1986 pour en faire un parc dédié à ces splendides arbres. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Seibu se trouve sur le versant nord-ouest du mont Bizan, haut de 280 mètres. Cette montagne est considérée depuis longtemps comme un symbole de la ville de Tokushima. Le parc Bizan, accessible par téléphérique, s’étend du sommet vers le bas du versant est, et compte également de nombreux cerisiers.

Le parc Seibu (Tokushima)

Adresse : Shôyama, Kamona-chô, Tokushima-shi, Tokushima-ken

Nombre d’arbres : 500

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Autour du lieu

(Photo de titre : © Ville de Tokushima)