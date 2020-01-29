El castillo de Oka, con sus hermosos muros de piedra, fue construido a finales del siglo XII y conocido por ser una fortaleza inexpugnable. Alrededor del castillo hay cerezos de las variedades somei yoshino, yamazakura y yaezakura que dan color y engalanan la recreación de la procesión de un daimio, que tiene lugar durante el festival de los cerezos en flor a comienzos de abril.

Ruinas del castillo de Oka (Ōita)

Variedad: somei yoshino

somei yoshino Número de árboles: 1.500

1.500 Fecha: entre el 1 y el 10 de abril

entre el 1 y el 10 de abril Horario: de 9:00 a 17:00

de 9:00 a 17:00 Entrada: 300 yenes (para los estudiantes de instituto en adelante)

300 yenes (para los estudiantes de instituto en adelante) Dirección: 2889 Taketa, Taketa-shi, Ōita

2889 Taketa, Taketa-shi, Ōita Sitio web: Discover Oita (ruinas del castillo de Oka)

El castillo de Oka está incluido en la lista de los 100 mejores castillo de Japón. Este edificio fue una preciada posesión para muchos lugartenientes a lo largo de los años, pero quedó abandonado después de la Restauración Meiji. Su ruinoso destino inspiró una popular canción de la era Meiji, “Kōjō no tsuki”, del compositor y pianista Taki Rentarō.

(Fotografía del encabezado: © Junta Educativa de la Ciudad de Taketa.)