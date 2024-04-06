Le château d’Ôka a été constuit à la fin du XIIe siècle, et ses impressionnants murs en pierre ont bâti sa réputation d’édifice imprenable. Se balader autour des ruines aujourd’hui pendant la floraison des cerisiers permet d’admirer des variétés comme les yama-zakura et les yae-zakura.

Le château d’Ôka fait partie des 100 plus importants châteaux du Japon, convoité par de nombreux chefs de guerre puis laissé à l’abandon après la Restauration de Meiji de 1868.

À l’occasion de la floraison des cerisiers, une procession festive de seigneurs et samouraïs se tient le 7 avril 2024.

Les ruines du château d’Ôka (Ôita)

Adresse : 2889 Taketa, Taketa-shi, Ôita-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, yae-zakura

Horaires : 9 h 00 à 17 h 00

Tarif : 300 yens

Festival des cerisiers 2024 : 7 avril

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du Comité éducatif de la ville de Taketa)