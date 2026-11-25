La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Esta vigesimosegunda entrega la dedicamos a Shimbashi, conocida también como la “ciudad de los salaryman (oficinistas)”. El JY29 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

La actual estación tuvo su origen en Karasumori

El primer ferrocarril de Japón comenzó a circular el 12 de junio de 1872, durante la era Meiji (1868-1912). Aunque inicialmente estaba previsto que los trenes cubrieran el trayecto entre Shimbashi y Yokohama, las obras de construcción del terraplén entre Shinagawa y Shimbashi sufrieron retrasos, por lo que no quedó más remedio que inaugurar provisionalmente el tramo entre Shinagawa y Yokohama.

La estación de Shimbashi entró en servicio cuatro meses más tarde, el 14 de octubre. Ese mismo día se inauguró oficialmente la línea completa. En 1922, dicha fecha fue declarada Día Conmemorativo del Ferrocarril, por lo que Shimbashi quedó grabada en la memoria de muchos como la estación donde tuvo su origen el ferrocarril japonés.

Su nombre original era Shimbashi Teishajō 新橋停車場 (estación ferroviaria del puente nuevo) y se encontraba a unos dos minutos a pie de su ubicación actual, aproximadamente donde hoy se sitúa la parada del tren Yurikamome. Durante el periodo Edo (1603-1868), aquellos terrenos habían albergado las residencias de las familias Wakisaka, del dominio de Tatsuno, en la provincia de Harima; Date, del dominio de Sendai; y Matsudaira, del dominio de Aizu.

Tras la Restauración Meiji, se estableció un asentamiento para extranjeros en Tsukiji. Según el Edo Tōkyōgaku jiten (“Enciclopedia de estudios sobre Edo y Tokio”, Sanseidō), se dice que Shimbashi fue elegida para albergar la estación porque contar con una conexión ferroviaria en las proximidades favorecería el desarrollo comercial de la zona.

Al norte de la estación del Yurikamome se encuentra una sala de exposiciones dedicada a la historia del ferrocarril, donde se ha reconstruido el edificio de la antigua estación de Shimbashi.

Antigua estación de Shimbashi en 1872, poco antes de su inauguración. (Fotografía cedida por la Corporación de Liquidación de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses. Jiji)

Antigua estación de Shimbashi, reconstruida como símbolo de la remodelación urbanística del barrio de Shiodome. (Fotografía tomada en abril de 2003, cuando se inauguró el edificio reconstruido. Jiji)

Tōkyō Shiodome tetsudōkan jōkisha machiai no zu (“Escena de la espera del tren de vapor en la estación ferroviaria de Shiodome”), obra de 1873 que representa el bullicio de los andenes cuando el edificio funcionaba como estación. (Imagen cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Según Kaichū Tōkyō annai (“Guía de bolsillo de Tokio”), en octubre de 1878 se registraron 142.348 usuarios, de los cuales 4.500 eran niños. Los ingresos por billetes ascendieron a 31.721 yenes, mientras que el transporte de mercancías generó 5.860 yenes.

Registro de los datos de utilización de la estación correspondientes a octubre de 1878, recogidos en Kaichū Tōkyō annai. (Imagen cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

En 1909, la línea que recorría Shinagawa, Ikebukuro, Tabata y Ōsaki recibió oficialmente el nombre de Yamanote. El 16 de diciembre de ese mismo año se inauguraron tres estaciones: Karasumori, Hamamatsuchō y Tamachi. A partir de entonces, la antigua estación de Shimbashi quedó destinada al transporte de mercancías, mientras que Karasumori se encargaba del servicio de pasajeros.

En 1914, Shimbashi Teishajō pasó a llamarse estación de Shiodome y la de Karasumori adoptó el nombre de Shimbashi. Aunque la estación de Shiodome cerró en 1986, la de Shimbashi sigue operativa en la actualidad.

Alrededores de la antigua estación de Karasumori, predecesora de la actual estación de Shimbashi. En la parte superior de la fotografía se distinguen los andenes y las vías. Fotografía tomada hacia 1930. (Imagen cedida por la Colección del Museo del Ferrocarril)

Conocido popularmente como Shimbashi

El topónimo “Shimbashi” 新橋 significa literalmente “puente nuevo” y procede del que antiguamente se encontraba en la actual avenida Chūō-dōri, al norte de la estación. Se cree que el puente fue construido a principios del periodo Edo, durante la era Keichō (1596-1615), como parte de las obras de acondicionamiento de la ruta Tōkaidō. Se le dio el nombre de “puente nuevo” por ser más reciente que el cercano puente Naniwa. Pese a la coincidencia de nombres, este último no guardaba relación alguna con Osaka, sino que su denominación procedía de una deformación de Namidabashi (“puente de las lágrimas”).

Posteriormente, en 1710, el erudito confuciano Arai Hakuseki propuso construir la puerta Shibaguchi Gomon con el objetivo de mostrar el poder del shogunato a una misión diplomática coreana que iba a visitar Japón. Como Shimbashi se encontraba justo a la entrada de aquella puerta, se decidió cambiar su nombre por Shibaguchibashi.

Sin embargo, en 1724 el puente quedó destruido por un incendio.

Tras su reconstrucción, el puente fue adornado con giboshi, unos remates ornamentales colocados sobre la barandilla, y recuperó el nombre de Shimbashi. De acuerdo con Ronkō Edo no hashi (“Estudios sobre los puentes de Edo”, Kajima Shuppankai), se dice que los únicos puentes de Edo que contaban con este tipo de decoración eran Nihonbashi, Kyōbashi y Shimbashi, por lo que este último debió de tener también una presencia imponente.

Aunque en los alrededores existían barrios con nombres como Shibaguchi y Gensukechō, toda la zona era conocida “popularmente como Shimbashi”, según recoge Machikata kakiage (“Registro de los barrios de Edo”), un documento de investigación sobre el origen de los nombres de los barrios. Quizá sus habitantes sentían un apego especial por aquella denominación.

En 1899, el puente de madera fue sustituido por uno de hierro. Tras el Gran Terremoto de Kantō de 1923, se reforzó y amplió, hasta alcanzar, a finales de la era Taishō (1912-1926), unas dimensiones considerables: 20 metros de longitud y 25 de anchura.

Sin embargo, desapareció en 1963, durante las obras de construcción de la autopista metropolitana con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la actualidad solo se conservan sus pilares extremos de piedra, que se encuentran junto al cruce de Ginza 8-chōme.

Puente Shimbashi hacia 1899, cuando fue reconstruido como puente de hierro. Nihon no meishō “Lugares célebres de Japón”. (Imagen cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Uno de los pilares extremos del antiguo puente Shimbashi. (Pixta)

Como hemos visto, Shimbashi fue un lugar familiar para la población desde el periodo Edo hasta la era Shōwa (1926-1989). Sin embargo, resulta curioso que su nombre no se adoptara oficialmente para designar un barrio hasta 1932.

A raíz del plan de reconstrucción posterior al Gran Terremoto de Kantō, se reorganizaron barrios como Shiodomechō, Karasumorichō y Atagoshitachō, y surgieron los de Shimbashi 1-chōme a 7-chōme, aunque actualmente solo existen hasta el 6-chōme.

Lugares vinculados a Asano Takumi no Kami y a la familia Date del dominio de Sendai

A unos dos o tres minutos a pie de la estación de Shimbashi, en un callejón repleto de pequeños establecimientos de restauración, se encuentra el santuario Karasumori.

Según la obra de geografía histórica Edo sunago (“Oro y plata pulverizados de Edo”), el nombre Karasumori procede de un “santuario situado en un bosque donde se congregan cuervos”, aves consideradas mensajeras de los dioses.

También se conserva una leyenda según la cual Fujiwara no Hidesato, que partió para sofocar la rebelión de Taira no Masakado durante los disturbios de Jōhei y Tengyō (935-941), acudió al santuario para rezar por la victoria.

A principios del periodo Edo, el santuario se encontraba muy deteriorado. Sin embargo, como sobrevivió al Gran Incendio de Meireki de 1657, volvió a atraer a numerosos fieles. Junto con los santuarios Suginomori, en Nihonbashi, y Yanagimori, en Kanda, se convirtió en uno de los populares “tres bosques de Edo”.

Su deidad principal es Ukanomitama no Mikoto, asociada a las buenas cosechas y la prosperidad de los negocios. Como también se venera allí a Ame no Uzume no Mikoto, diosa de las artes escénicas, se cree que el santuario favorece el perfeccionamiento de las habilidades artísticas.

Es habitual ver a personas que se detienen a rezar de camino al trabajo, así como a empleados de los establecimientos de restauración cercanos que acuden a altas horas de la noche.

La salida de la estación de Shimbashi situada hacia Hamamatsuchō se llama Karasumori-guchi, mientras que la calle que se extiende hacia el oeste desde ella recibe el nombre de Karasumori-dōri. Aunque el topónimo desapareció como nombre de estación, Karasumori sigue siendo una denominación familiar para quienes utilizan Shimbashi.

Santuario Karasumori, popular entre quienes acuden a rezar por la prosperidad de sus negocios. (Pixta)

A unos 600 metros al oeste de la estación se encontraba la residencia de Tamura Tatsuaki, señor del dominio de Ichinoseki, conocido también por su título de Ukyō no Daibu. Fue en aquella residencia donde Asano Takumi no Kami pasó sus últimos momentos, después de atacar con su espada a Kira Kōzuke no Suke en el corredor de los Pinos del castillo de Edo. El incidente ocurrió el 14 de marzo de 1701. Ese mismo día, Asano fue puesto bajo la custodia de la familia Tamura y, al atardecer, murió tras practicar el seppuku, el suicidio ritual.

Según documentos conservados por el dominio de Ichinoseki, como Takumi no Kami oazukari ikken (“Documentación sobre la custodia de Takumi no Kami”), Ukyō no Daibu trató a Takumi no Kami con frialdad. Quizá le resultara una molestia tener que hacerse cargo de un señor feudal convertido en delincuente y, además, permitir que se quitara la vida en su residencia. Actualmente, cerca del antiguo emplazamiento de la residencia se alza una estela conmemorativa que señala el “lugar donde murió Asano Takumi no Kami”, un monumento que despierta sentimientos de tristeza entre quienes lo visitan.

A unos 500 metros al suroeste de la estación se encuentra el parque Shiogama, situado en los terrenos que antiguamente ocupaba la residencia de la familia Date, del dominio de Sendai. Hoy es un lugar de descanso para quienes trabajan en los alrededores.

Dentro del parque se encuentra el santuario Shiogama, cuya deidad fue dividida y trasladada desde la región de Tōhoku, donde se hallaba el territorio principal del dominio, por iniciativa de Date Tsunamura (1659-1719), cuarto señor feudal de Sendai.

La familia Date permitía a los habitantes de la ciudad visitar el santuario únicamente el día 10 de cada mes. Durante el periodo Edo, caracterizado por una rígida jerarquía social, los ciudadanos comunes apenas tenían oportunidades de entrar en la residencia de un señor feudal, por lo que aquel lugar se convirtió en una atracción muy popular.

Panel informativo del parque Shiogama que señala que en este lugar se encontraba antiguamente la residencia de la familia Date. (Pixta)

No obstante, esta zona no empezó a desarrollarse hasta después de la construcción de la puerta Shibaguchi Gomon, mencionada anteriormente. Hasta aproximadamente la era Genroku (1688-1704), había sido un lugar poco frecuentado.

Mitamura Engyo, investigador de la cultura de Edo durante la era Meiji, recogió en uno de sus ensayos una historia popular titulada Onna daimyō tanzen nō (“La dama feudal y la danza tanzen”). En ella se cuenta cómo un samurái llegado a Edo desde otra región se dirige a Shimbashi para comprobar los rumores sobre la aparición de un fantasma. Cuesta imaginar que antiguamente circularan historias de fantasmas consideradas verídicas en una zona que hoy rebosa de oficinistas. El contraste entre ambas épocas no podría ser mayor.

Datos de la estación de Shimbashi

Inauguración: 14 de octubre de 1872.

Media diaria de pasajeros: 193.244 (sexta estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: línea Ginza del metro de Tokio, línea Asakusa del metro Toei y el tren Yurikamome; líneas JR Tōkaidō, Keihin-Tōhoku y Yokosuka.

Bibliografía

Ekimei de yomu Edo-Tōkyō (Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones). Ōishi Manabu / PHP Shinsho

Edo Tōkyōgaku jiten (Enciclopedia de estudios sobre Edo y Tokio). Sanseidō

Ronkō Edo no hashi (Estudios sobre los puentes de Edo). Matsumura Hiroshi / Kajima Shuppankai

Tōkyō Edo chimei no yurai o aruku (Un recorrido por el origen de los topónimos de Tokio y Edo). Tanigawa Akihide / KK Bestsellers

Yamanote-sen Oedo meguri (Recorriendo Edo con la línea Yamanote). Andō Yūichirō / Ushio Shuppan

Tōkyō no chimei yurai jiten (Diccionario del origen de los topónimos de Tokio). Editado por Takeuchi Makoto / Tōkyōdō Shuppan

Mitamura Engyo zenshū (Obras completas de Mitamura Engyo), volumen 8. Chūō Kōron Shinsha

(Traducido al español del original en japonés.)