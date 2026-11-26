La víctima de una tragedia se encuentra con sus autores y, sorprendentemente, acaba convirtiéndose en una especie de mentor para ellos. La última película del director Yoshida Keisuke, Mentor, explora las complejas interacciones que se dan como consecuencia.

Tragedias del pasado y relaciones actuales

La brecha entre la Generación Z y la generación de sus padres se basa en una renuencia mutua a imponerse al otro. Los mayores se muestran reacios a criticar a los jóvenes por miedo a que se les acuse de acoso; los jóvenes, por su parte, tienden a evitar pedir consejo, aunque eso los prive de la orientación que necesitan para crecer. ¿Recurrirían tantos jóvenes a un chatbot para obtener consejos sobre su vida si, en su lugar, tuvieran a alguien mayor en quien confiar? Mentor, la última película de Yoshida Keisuke, llega en el momento perfecto para explorar esta brecha generacional.

La palabra “mentor” tiene su origen en el personaje del mismo nombre de la antigua epopeya griega La Odisea. En términos generales, hace referencia a alguien a quien una persona más joven o con menos experiencia puede acudir en busca de consejo y apoyo. Yoshida, conocido por haber dirigido películas que analizan con agudeza la sociedad japonesa, aborda en esta obra el ideal de la mentoría tal y como se entiende hoy en día.

Takumi (Suezawa Seiya) se reencuentra con Nomoto (Ayano Gō, a la izquierda), el cual sufrió quemaduras graves y perdió a su mujer y al hijo que esperaban en un incendio provocado por el propio Takumi. (© 2026 Comité de Producción de Mentor)

Un encuentro decisivo, quince años después

El detonante de la película tiene lugar quince años antes, cuando dos niños que jugaban con fuegos artificiales provocan accidentalmente el incendio de todo un bloque de pisos. Los inquilinos sufren pérdidas devastadoras; uno de ellos pierde a su mujer, que estaba embarazada, y sufre quemaduras graves. Una década y media más tarde, los responsables son ya jóvenes adultos, y ahí comienza la historia.

Uno de los chicos, Takumi (Suezawa Seiya), se convirtió temporalmente en un recluso casi total debido al trauma que le causó la experiencia, pero logró salir de su aislamiento social hace tres años. Ahora trabaja reponiendo máquinas expendedoras y utiliza su sueldo para pagar una indemnización continua a las víctimas de la tragedia. Un día conoce en persona a una de esas víctimas: un hombre llamado Nomoto (Ayano Gō).

Nomoto sigue cargando con las secuelas físicas y emocionales del incendio, y continúa lamentando la pérdida de su mujer y de su hijo nonato. No obstante, no solo acepta las disculpas de Takumi, sino que se convierte en un amigo cercano e incluso ofrece al joven consejos útiles. Con el tiempo, Takumi empieza a ver a Nomoto como un mentor.

Ryūnosuke (Isomura Hayato, a la izquierda) se reencuentra con su amigo de la infancia Takumi por primera vez desde el incendio. (© 2026 Comité de Producción de Mentor)

Takumi termina por visitar a Ryūnosuke (Isomura Hayato), el otro chico responsable del incendio, y le presenta a Nomoto. Ryūnosuke se ha convertido en un arquero de primer nivel, y aspira a representar a Japón en los próximos Juegos Olímpicos; tiene por delante una importante prueba de clasificación. Queda por ver cómo reaccionarán el uno ante el otro.

La preparación para el papel desde el punto de vista físico

Mentor retrata una retorcida relación triángular entre Nomoto y los dos jóvenes responsables de la tragedia que desvió el rumbo de sus vidas. Takumi y Ryūnosuke reaccionan ante Nomoto de formas totalmente diferentes. Ryūnosuke tiene menos peculiaridades y parece estar mejor adaptado socialmente que Takumi y Nomoto, pero eso hace que sea aún más difícil de interpretar.

“¿Mi enfoque a la hora de interpretar a Ryūnosuke?”, explica Isomura. “Bueno, empecé a prepararme desde el aspecto físico. Para desarrollar el físico de un arquero, empecé a entrenar un año antes del rodaje y, posteriormente, me dediqué por completo a practicar este deporte”. El actor consideraba que este proceso era, en cierto modo, similar al intento de Ryūnosuke de escapar de sus sentimientos de culpa sumergiéndose en la competición.

“En el tiro con arco, es muy importante aquietar la mente”, afirma Isomura. “Hay que controlar los movimientos del cuerpo y cómo se utilizan los músculos para poder disparar el arco siempre de la misma manera. La concentración de Ryūnosuke se ve afectada por la aparición de Takumi y Nomoto, pero aun así sigue respirando profundamente y sigue con su rutina para intentar despejar la mente. Quería mostrar cómo la agitación que mantiene reprimida en su interior se va filtrando de forma natural al mundo que le rodea”.

Una postura firme que refleja un tronco bien entrenado. (© 2026 Comité de Producción de Mentor)

¿Cómo llegó Isomura a comprender el estado emocional de Ryūnosuke cuando este se sumergía en el tiro con arco?

“Takumi sigue anclado en el pasado; Ryūnosuke, por el contrario, sigue adelante. Sin embargo, visto a través del prisma del tiro con arco, esto también puede dar la impresión de que está huyendo de su pasado; aun así, seguir adelante era la única opción que tenía. Quizá no pudiera borrar lo que había hecho, pero al menos podía distanciarse de ello. No pude basar mi interpretación en una experiencia similar de mi propio pasado, pero partí de la idea de que realmente hay personas que llevan este tipo de pesadas cargas a lo largo de toda su vida”.

Un misterioso equilibrio entre la distancia y la intimidad

Ryūnosuke y Takumi afrontan el pasado de formas diferentes. Esa diferencia se hace muy patente en la forma en que se relacionan con Nomoto. El sutil equilibrio entre la distancia y la intimidad entre los tres es uno de los aspectos clave en los que Yoshida hizo hincapié en su dirección. Isomura se aseguró de mostrarse receptivo en su interpretación junto a sus compañeros de reparto, Suezawa y Ayano.

“Pensé que me bastaría con captar lo que ambos sentían y comentaban en cada escena”, afirma Isomura. “Ryūnosuke siente que Takumi ha cambiado desde su infancia. Takumi empieza a hablar y a comportarse cada vez de forma más extraña, y me aseguré de aceptar ese cambio, lo exagerado y lo ridículo de la situación, tal y como se presentaba”.

Takumi se deja cautivar por Nomoto, que mantiene una actitud positiva a pesar de su trágico pasado, y eso lo lleva a cambiar también su propia forma de ver la vida.

“Suezawa interpretó su papel con total naturalidad, encajando a la perfección en el personaje, lo cual fue muy divertido a la hora de reaccionar ante él. En cuanto a Nomoto, Ayano ideó todo tipo de tics y manías, formas específicas de caminar y hablar, que te permitían saber qué tipo de persona era nada más conocerlo. Tenía un carisma que hacía que pareciéramos estar los tres encerrados en nuestro propio mundo”.

Ryūnosuke, por su parte, no se abre a Nomoto con la misma facilidad que Takumi. Ese desequilibrio en su relación tiene consecuencias inesperadas, que ponen de manifiesto las complejidades del corazón humano.

“Nomoto es la persona a quien menos quiere ver Ryūnosuke: alguien que le recuerda un suceso que prefiere olvidar. Nomoto dice que apoya a Ryūnosuke, pero este no acaba de creérselo. Esto se debe, en parte, a la incomodidad, pero también a que no entiende qué piensa Nomoto. Al final, esa extraña combinación de distancia e intimidad se mantiene entre ellos hasta el final”.

Ryūnosuke reacciona ante el encuentro con Nomoto de una forma muy diferente a la de Takumi. (© 2026 Comité de Producción de Mentor)

Más allá de lo serio: el mundo de Yoshida Keisuke

Isomura atrajo algo de atención por su papel de Alain en la serie de televisión Kamen Rider Ghost, de 2015, pero su gran salto a la fama se produjo dos años más tarde, cuando participó en la serie matutina de la NHK Hiyokko. A partir de entonces interpretó una amplia variedad de papeles, y en 2023 ganó el premio al mejor actor secundario en la 47.ª edición de los Premios de la Academia de Cine de Japón por su papel en Tsuki, de Ishii Yūya. Ese mismo año participó en Hamon (“Remolinos”), Kassui (“Sequía”) y Seiyoku (distribuida en inglés como (Ab)normal Desire), una serie de películas que ponen de relieve la naturaleza retorcida de la sociedad contemporánea. Su interpretación en estos papeles fue ampliamente aclamada.

“Al repasar toda mi carrera está claro que he participado en muchas películas con temática social”, afirma. “En parte es algo intencionado, por supuesto. Me esfuerzo por elegir proyectos que me permitan relacionar la situación mundial o los acontecimientos que tienen lugar en Japón con mis reflexiones cotidianas”.

Otro rasgo común a muchas de las películas de Isomura es que el guion lo ha escrito el propio director. Esto también ocurre en el caso de Mentor; de hecho, Yoshida ha basado su carrera, en gran medida, en la dirección de películas a partir de sus propios guiones originales.

“Cuando una película tiene un guion original, si tienes alguna duda sobre las intenciones que hay detrás de algunas frases o escenas, puedes preguntarle al director y obtener una respuesta clara al instante”, afirma Isomura. “Eso hace que sea fácil trabajar en el plató”.

Influido por Nomoto, Takumi empieza a comportarse y a hablar de formas inesperadas. (© 2026 Comité de Producción de Mentor)

Mentor también pone de manifiesto tanto el arte del guion, con sus giros inesperados, como la destreza del director a la hora de equilibrar la historia entre realidad y exageración.

“No es fácil que las personas logren entenderse mutuamente”, afirma Isomura. “La distancia y la intimidad que se crean entre los tres protagonistas son un aspecto interesante; constituye uno de los sellos distintivos de Yoshida”.

La obra anterior de Yoshida, Unchained, estrenada en junio de 2026, narra la historia de un personaje que derriba barreras para apoyar a unos niños que, en gran medida, han sido abandonados por sus familias y sus colegios. El propio director ha sugerido que el público debería ver ambas películas juntas.

“En los últimos años, Yoshida se ha decantado por realizar películas serias, con una marcada inclinación hacia los temas sociales, pero Mentor está llena de aspectos cómicos, aunque el humor sea negro”, afirma Isomura. “Creo que esto refleja cómo Yoshida se enfrenta a todo tipo de nuevos retos. El resultado es una película que se puede ver de forma más desenfadada, disfrutando de las risas mientras la ves”.

Imágenes: © Hanai Tomoko salvo donde se indica otro crédito.

Peluquería y maquillaje de Isomura Hayato realizados por Satō Tomokatsu, estilista: Kasai Tom.

Información de la película

© 2026 Comité de Producción de Mentor.

Reparto: Isomura Hayato, Suezawa Seiya, Kinami Haruka, Sakai Wakana, Kawakami Maiko, Futamura Jin’ya, Kurosawa Asuka, Tamura Taijirō, Ayano Gō

Dirección y guion: Yoshida Keisuke

Distribución: Avex Film Rebels, Star Sands

Año de producción: 2026

País: Japón

Duración: 115 minutos

Página web oficial (en japonés): mentor-movie.jp

Estrenada en salas de Japón el 16 de octubre

Tráiler

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés.)