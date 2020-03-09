Le parc Inokashira a ouvert en 1917 en tant que premier parc public de banlieue du Japon. L’endroit est rapidement devenu un lieu de détente apprécié des résidents de la région. Les pétales tombés des quelque 500 cerisiers autour de l’étang d’Inokashira créent un impressionnant tapis rose clair à la surface de l’eau. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

L’étang d’Inokashira est depuis longtemps connu comme un site d’une beauté pittoresque, représenté par le grand artiste des estampes Hiroshige dans sa série des « Cent vues célèbres d’Edo ». C’était également une source d’eau potable importante pour les résidents de l’époque.

Les barques peuvent être loués pour 600 yens de l’heure, donnant aux visiteurs une vue sur les fleurs depuis l’étang. Les autres attractions du parc incluent un zoo et bien entendu, le musée Ghibli (réservation requise), présentant les œuvres de Miyazaki Hayao et Takahata Isao entre autres.

Le parc d’Inokashira (Tokyo)

Adresse : 1-18-31 Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo

Nombre d’arbres : 500

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 heures sur 24 (pique-nique interdit après 22 h 00)

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : PIixta)