El parque Inokashira abrió en 1917 como el primer parque público en una zona residencial de las afueras de la capital. Con el crecimiento de la trama urbana que Tokio experimentó posteriormente, el parque se ha convertido en un espacio de relax muy valorado por los vecinos del lugar. Los pétalos que caen desde los 500 cerezos alrededor del estanque Inokashira crean una mágica alfombra rosa pálido en la superficie del agua.

Parque Inokashira (Tokio)

Variedad : somei yoshino, yamazakura, etc.

: somei yoshino, yamazakura, etc. Número de árboles : 400

: 400 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas (no se puede hacer pícnic después de las 22:00)

: abierto las 24 horas (no se puede hacer pícnic después de las 22:00) Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-18-31 Goten’yama, Musashino-shi, Tokyo

: 1-18-31 Goten’yama, Musashino-shi, Tokyo Sitio web: Parque Inokashira

El estanque Inokashira ha sido conocido desde la antigüedad como un lugar de gran belleza paisajística. Fue reproducido por el artista de ukiyo-e Hiroshige en la serie Cien famosas vistas de Edo, y en el pasado era una importante fuente de agua para los habitantes de dicha ciudad (hoy, Tokio). Se pueden alquilar barcas por 600 yenes la hora, lo que permite a los visitantes contemplar los cerezos desde el agua. Entre otras atracciones, el parque cuenta también con un zoológico y con el Museo Ghibli de Mitaka (es necesaria una reserva para entrar), centrado en las obras de animación del director Miyazaki Hayao.

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(Fotografía del encabezado: © Pixta.)