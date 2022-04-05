Le parc Muramatsu, dans la préfecture du Niigata, peut se vanter de jouir de la présence de 3 000 cerisiers, dont certains sont des variétés rares. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc Muramatsu, dans la ville de Gosen (préf. Niigata), a été crée en 1906 pour commémorer la guerre russo-japonaise (1904-1905), et la plupart des cerisiers que l’on peut admirer aujourd’hui ont été plantés à cette époque. De nombreux arbres ayant longtemps souffert de maladies, la municipalité a dû fournir des efforts importants pour préserver la richesse et la beauté du lieu.

Parmi les variétés de cerisiers que l’on y trouve, citons le hozaki higan yaezakura, dont ses pétales en forme d’épis de riz en font un spécimen assez rare sur au Japon, et donc l’un des charmes de la visite.

Le parc Muramatsu (Niigata)

Adresse : 2631-1 Kô, Atago, Gosen-shi, Niigata-ken

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : mi-avril

Variétés : somei yoshino, hozaki higan yaezakura

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site web de la ville de Gosen (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Gosen)