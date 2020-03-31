El parque Muramatsu cuenta con unos 3.000 cerezos. La mayoría de ellos son somei yoshino, aunque también hay otra variedades, como la yōkōzakura, cuyas flores muestran un rosa más oscuro, y una especie muy singular llamada hozaki higan yaezakura.

Parque Muramatsu (Niigata)

Variedad : somei yoshino, hozaki higan yaezakura

: somei yoshino, hozaki higan yaezakura Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : a mediados de abril

: a mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2631-1 Kō, Atago, Gosen-shi, Niigata

: 2631-1 Kō, Atago, Gosen-shi, Niigata Sitio web: Ciudad de Gosen

Sitios cercanos para el hanami

La hozaki higan yaezakura es una especie rara que crece en el parque Muramatsu y que tiene innumerables flores en cada rama, lo que hace que parezcan espigas de arroz. El parque fue construido en 1906 en conmemoración de la guerra rusojaponesa. Muchos de los cerezos, plantados en esa época, han envejecido y sufren algunas plagas, por lo que la ciudad de Gosen está trabajando para conservar este hermoso patrimonio para las generaciones futuras.

Cuando los cerezos han florecido plenamente, se celebra un animado festival del sakura en el que hay también iluminación nocturna. Con sus espaciosos terrenos y sus numerosas atracciones, el parque Muramatsu es un sitio ideal para contemplar las flores y disfrutar del hanami.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Gosen.)