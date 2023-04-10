Chaque année, pendant une semaine au mois d’avril, l’allée menant au siège de la Monnaie du Japon, à Osaka, est ouverte au public pour admirer les cerisiers en fleur. D’innombrables visiteurs venus des quatres coins du pays savourent une balade printanière sur environ 560 mètres. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).
Le siège de la Monnaie du Japon (Osaka)
- Adresse : 1-1-79 Tenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu
- Nombre d’arbres : 340
- Ouverture en 2023 : du 7 au 13 avril
- Variétés : somei yoshino, yae-zakura
- Horaires : 10 h à 21 h en semaine, 9 h 00 à 21 h 00 le week-end
- Entrée gratuite
- Site officiel (en japonais)
(Photo de titre © Pixta)