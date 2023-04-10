Voyage à travers les cerisiers du Japon

Chaque année dans tout le pays, entre fin mars et début avril, les cerisiers fleurissent et annoncent l’arrivée du printemps. La floraison de la variété la plus commune, celle des cerisiers Somei Yoshino ne dure pas plus d’une dizaine de jours avant que les fleurs ne se dispersent. Mais il existe bien d’autres variétés, plus précoces ou plus tardives, ou dont la floraison dure plus longtemps, si bien que, si vous êtes prêts à remonter tout l’archipel nippon, du sud-ouest au nord-est, il est possible de profiter des cerisiers en fleurs pendant près de 2 mois sans interruption ! Suivez-nous à travers les lieux les plus célèbres du pays pour pouvoir les apprécier de la meilleure façon.