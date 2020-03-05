Cada año a mediados de abril, durante una semana, la calle de 560 metros de la sede de la Casa de la Moneda de Japón en Osaka es abierta al público para la observación de los cerezos en flor, lo que atrae a una multitud de amantes del sakura de todo el país. La mayoría de los árboles del lugar son de la variedad yaezakura, que florecen más tarde, pero el sendero junto al río cuenta con otras variedades únicas.

Casa de la Moneda (Osaka)

Variedad : más de 130 variedades, principalmente yaezakura

: más de 130 variedades, principalmente yaezakura Número de árboles : 340

: 340 Fecha : a mediados de abril

: a mediados de abril Horario : abierto de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 y los fines de semana de 9:00 a 21:00

: abierto de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 y los fines de semana de 9:00 a 21:00 Pícnic : no

: no Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-1-79 Tenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka

: 1-1-79 Tenma, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Sitio web: Casa de la Moneda de Japón

Cruzar paseando el recinto de la Casa de la Moneda de Osaka hasta la puerta trasera en el norte cada mes de abril se ha convertido en una costumbre tan arraigada que hoy el verbo “atravesar” (tōrinukeru) se ha convertido en el nombre de este mismo sendero (Tōrinuke). Este paseo es famoso por su inusual variedad de yaezakura, aunque también cuenta con un cerezo somei yoshino. Aunque no es tan famosa como esta calle de cerezos en Osaka, la oficina de la Casa de la Moneda de Hiroshima también cuenta con un sendero que se abre al público cuando los cerezos—llevados desde Osaka y trasplantados allí—florecen plenamente.

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(Fotografía del encabezado: © Pixta.)