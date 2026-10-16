Le président Donald Trump a affirmé mercredi que ses accords commerciaux « historiques » avaient convaincu le Japon de lancer une troisième vague d’investissements aux États-Unis, incluant la construction d’usines de semi-conducteurs.

« Cet investissement est le fruit de mes accords commerciaux historiques », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, après que le fabricant américain de semi-conducteurs GlobalFoundries a annoncé, le même jour, la construction de deux nouvelles usines de puces électroniques dans l’État de New York. Ce projet s’inscrit dans le cadre des investissements prévus par l’accord bilatéral sur les droits de douane.

Au total, jusqu’à 21 milliards de dollars seront investis dans la construction de ces installations.

Le fabricant japonais d’équipements pour semi-conducteurs Tokyo Electron devrait fournir les machines nécessaires à la production des puces, tandis que le groupe japonais Renesas Electronics participera également au projet.

Selon Donald Trump, ce projet permettra de créer près de 30 000 emplois tout en contribuant au renforcement de la sécurité économique.

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