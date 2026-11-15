Le studio d’animation MAPPA a signé de nombreux animes célèbres à travers le monde. Une nouvelle exposition présentée à Tokyo dévoile toute la richesse de leur travail, des personnages emblématiques de leurs productions aux techniques employées en coulisses.

Plongée dans les coulisses de la création

Le studio d’animation MAPPA présente une exposition réunissant des celluloïds originaux, des storyboards et des documents de production issus de vingt-trois de ses œuvres. Organisée à l’occasion du quinzième anniversaire de cette maison de production réputée, l’exposition MAPPA se tient jusqu’au 7 décembre 2026 au musée Yûrakuchô, à Tokyo.

Parmi les temps forts figurent trois productions particulièrement populaires à l’étranger : Jujutsu Kaisen, L’Attaque des Titans et Chainsaw Man. Les visiteurs peuvent comparer les séquences finales aux documents ayant servi à leur réalisation, mais aussi s’immerger dans leurs scènes préférées grâce à des installations grandeur nature.

L’espace consacré à Jujutsu Kaisen (homologué au Guinness des Records en tant qu'anime le plus visionné au monde) accueille notamment une reproduction grandeur nature du personnage principal, Yuji Itadori, à bord d’un train. Un écran intégré à la fenêtre derrière lui diffuse en boucle des scènes de combat, comme autant de souvenirs qui défilent dans son esprit.

L’espace consacré au film et à l'anime Jujutsu Kaisen, l’un des plus grands succès de MAPPA au Japon comme à l’étranger. (© Akutami Gege/Shûeisha, Jujutsu Kaisen Project, © 2021 Jujutsu Kaisen Zero : The Movie Project)

La séquence intitulée « Yuji Itadori : souvenirs en mouvement » est tirée du générique d’ouverture de la première saison. (© Akutami Gege / Shûeisha, Jujutsu Kaisen Project, © 2021 Jujutsu Kaisen Zero : The Movie Project)

Dans l’espace dédié à Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze, les visiteurs sont accueillis par une figurine grandeur nature de Bomb, l'adversaire qui entraîne le protagoniste Chainsaw Man dans un affrontement à mort. Le décor reprend avec une grande minutie plusieurs éléments du film : les marguerites blanches qui parsèment le paysage, les panneaux de menus des cafés ou encore les cabines téléphoniques. En parcourant cette installation, le public redécouvre l’histoire du film, de la rencontre entre Denji et Reze jusqu’à son dénouement spectaculaire.

Les documents de production de l’espace consacré à Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze sont présentés dans l’ordre chronologique du récit. (© 2025 MAPPA / Chainsaw Man Project, © Fujimoto Tatsuki / Shûeisha)

La figurine grandeur nature de Bomb peut être observée de près et photographiée. (© 2025 Mappa/Chainsaw Man Project, © Fujimoto Tatsuki/Shûeisha)

L’exposition consacrée à la saison finale de L’Attaque des Titans a pour pièce maîtresse une reconstitution de la scène spectaculaire du Grand Terrassement, dans laquelle d’innombrables Titans monstrueux marchent pour détruire le monde. L’installation restitue toute l’intensité de cette séquence emblématique de l’anime. L’exposition présente également, pour la première fois au public, les dessins originaux de « la colline », le lieu où se déroule la conclusion de l’histoire. Les décors, d’une grande finesse et évoquant la peinture à l’aquarelle, ne manqueront pas de séduire les visiteurs.

Une reconstitution du Grand Terrassement, avec des Titans qui semblent sur le point d'avancer et de faire trembler la terre. (© Isayama Hajime, Kôdansha / Comité de production de L’Attaque des Titans)

Reconstitution grandeur nature du décor de « la colline », où se déroule la scène finale de l’histoire. (© Isayama Hajime, Kôdansha / Comité de production de L’Attaque des Titans)

La grande force de MAPPA réside dans sa capacité à associer dessin traditionnel et images de synthèse. Cette exposition offre l’occasion de découvrir l’approche novatrice du studio en matière d’animation, tout en appréciant la beauté de ses compositions visuelles, minutieusement élaborées et presque poétiques. À la frontière du réalisme cinématographique, elles côtoient des scènes d’action d’une vivacité fulgurante.

À l’entrée, plusieurs écrans diffusent des extraits des productions emblématiques du studio. (© Nippon.com)

La boutique propose également des produits dérivés en édition limitée inspirés des œuvres présentées. (© Nippon.com)

L’exposition réserve aussi une place au film d’animation Dans un recoin de ce monde, récompensé par de nombreux prix internationaux (à gauche). L’actrice Non, qui prête sa voix au personnage principal. (© 2019 Kôno Fumiyo, Coamix Inc./ Comité de production de Dans un recoin de ce monde)

MAPPA Expo - Quinze ans de création

Période : du 28 octobre au 7 décembre 2026

du 28 octobre au 7 décembre 2026 Lieu : musée Yûrakuchô, niveau B1 du Tokyo International Forum, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

musée Yûrakuchô, niveau B1 du Tokyo International Forum, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Horaires : de 10 h à 18 h (dernière admission à 17 h)

de 10 h à 18 h (dernière admission à 17 h) Tarifs : adultes : 2 200 yens, étudiants universitaires et lycéens : 1 800 yens, collégiens et élèves du primaire : 1 400 yens.

À noter : l’entrée est soumise à une réservation pour une date et un créneau horaire précis. Des audioguides en anglais sont disponibles. Pour plus d’informations, consulter le site officiel de MAPPA (en anglais).

(Reportage et texte de Nippon.com)