Le studio d’animation MAPPA a signé de nombreux animes célèbres à travers le monde. Une nouvelle exposition présentée à Tokyo dévoile toute la richesse de leur travail, des personnages emblématiques de leurs productions aux techniques employées en coulisses.
Plongée dans les coulisses de la création
Le studio d’animation MAPPA présente une exposition réunissant des celluloïds originaux, des storyboards et des documents de production issus de vingt-trois de ses œuvres. Organisée à l’occasion du quinzième anniversaire de cette maison de production réputée, l’exposition MAPPA se tient jusqu’au 7 décembre 2026 au musée Yûrakuchô, à Tokyo.
Parmi les temps forts figurent trois productions particulièrement populaires à l’étranger : Jujutsu Kaisen, L’Attaque des Titans et Chainsaw Man. Les visiteurs peuvent comparer les séquences finales aux documents ayant servi à leur réalisation, mais aussi s’immerger dans leurs scènes préférées grâce à des installations grandeur nature.
L’espace consacré à Jujutsu Kaisen (homologué au Guinness des Records en tant qu'anime le plus visionné au monde) accueille notamment une reproduction grandeur nature du personnage principal, Yuji Itadori, à bord d’un train. Un écran intégré à la fenêtre derrière lui diffuse en boucle des scènes de combat, comme autant de souvenirs qui défilent dans son esprit.
Dans l’espace dédié à Chainsaw Man – Le Film : L’arc de Reze, les visiteurs sont accueillis par une figurine grandeur nature de Bomb, l'adversaire qui entraîne le protagoniste Chainsaw Man dans un affrontement à mort. Le décor reprend avec une grande minutie plusieurs éléments du film : les marguerites blanches qui parsèment le paysage, les panneaux de menus des cafés ou encore les cabines téléphoniques. En parcourant cette installation, le public redécouvre l’histoire du film, de la rencontre entre Denji et Reze jusqu’à son dénouement spectaculaire.
L’exposition consacrée à la saison finale de L’Attaque des Titans a pour pièce maîtresse une reconstitution de la scène spectaculaire du Grand Terrassement, dans laquelle d’innombrables Titans monstrueux marchent pour détruire le monde. L’installation restitue toute l’intensité de cette séquence emblématique de l’anime. L’exposition présente également, pour la première fois au public, les dessins originaux de « la colline », le lieu où se déroule la conclusion de l’histoire. Les décors, d’une grande finesse et évoquant la peinture à l’aquarelle, ne manqueront pas de séduire les visiteurs.
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La grande force de MAPPA réside dans sa capacité à associer dessin traditionnel et images de synthèse. Cette exposition offre l’occasion de découvrir l’approche novatrice du studio en matière d’animation, tout en appréciant la beauté de ses compositions visuelles, minutieusement élaborées et presque poétiques. À la frontière du réalisme cinématographique, elles côtoient des scènes d’action d’une vivacité fulgurante.
MAPPA Expo - Quinze ans de création
- Période : du 28 octobre au 7 décembre 2026
- Lieu : musée Yûrakuchô, niveau B1 du Tokyo International Forum, 3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
- Horaires : de 10 h à 18 h (dernière admission à 17 h)
- Tarifs : adultes : 2 200 yens, étudiants universitaires et lycéens : 1 800 yens, collégiens et élèves du primaire : 1 400 yens.
À noter : l’entrée est soumise à une réservation pour une date et un créneau horaire précis. Des audioguides en anglais sont disponibles. Pour plus d’informations, consulter le site officiel de MAPPA (en anglais).
(Reportage et texte de Nippon.com)