Shirakawa-Komine, l’édifice qui a ouvert la voie à la reconstitution de châteaux féodaux

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Le château de Shirakawa-Komine a été construit à un point stratégique de la barrière de Shirakawa aux marches de la région du nord-est. L’édifice original a malheureusement disparu, mais la reconstruction en 1991 d’une tourelle de trois étages d’après croquis datant de l’époque d’Edo a ouvert la voie à de nombreux chantiers de reconstitution de bâtiments du patrimoine japonais.

Château de Shirakawa-Komine (préfecture de Fukushima)

Construction : 1369, 1632

1369, 1632 Premiers seigneurs : Yûki Chikatomo, Niwa Nagashige

Yûki Chikatomo, Niwa Nagashige À voir : tourelle de trois étages et porche (reconstitués au XX e )

tourelle de trois étages et porche (reconstitués au XX ) Entrée : gratuite

gratuite Adresse : 1 Kakunai, Shirakawa-shi, Fukushima-ken

1 Kakunai, Shirakawa-shi, Fukushima-ken Site internet : https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page001390.html

Le site qui a ouvert la voie à la reconstitution de châteaux féodaux

Au XIVe siècle, le seigneur de guerre Yûki Chikatomo a fait construire le château de Shirakawa-Komine pour protéger la barrière de Shirakawa aux marches de la région du Tôhoku (nord-est du Japon). Largement rénové en 1632 par Niwa Nagashige, que le shogunat Tokugawa a mis à la tête du fief, le château est détruit en 1868 pendant les âpres combats de la bataille de Shirakawa-guchi, épisode de la guerre de Boshin qui vit la défaite des troupes shogunales.

Le château de Shirakawa tombe en même temps que ceux de Nihonmatsu et de Aizu-Wakamatsu. Un siècle plus tard, la municipalité de Shirakawa projette de reconstituer la tourelle et le porche jadis disparus dans les flammes en utilisant les techniques traditionnelles mais aussi en se basant sur les croquis datant de l’époque d’Edo et sur les résultats des fouilles commencées en 1980. La tourelle est reconstruite en 1991, et le porche en 1994. Les travaux de reconstitution de Shirakawa-Komine font école et dans tout le Japon on voit ensuite se multiplier les chantiers de restauration de châteaux, reconstruits à l’aide de techniques ancestrales.

(Photo de titre : Pixta)