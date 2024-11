Le château de Tottori, assiégé par Toyotomi Hideyoshi

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Tottori, connu pour avoir été assiègé par le seigneur Toyotomi Hideyoshi, garde encore ses murailles de pierre du XVIIe siècle. L’édifice est surnommé le « petit frère du château de Himeji » car il a été construit par les mêmes bâtisseurs du célèbre château de la région du Kansai.

Château de Tottori (préfecture de Tottori)

Construction : vers le milieu du XVI e siècle, puis 1617

vers le milieu du XVI siècle, puis 1617 Premiers seigneurs : le clan Yamana, Ikeda Mitsumasa

le clan Yamana, Ikeda Mitsumasa À voir : les murailles de pierre, le pont de Giboshi, la porte Naka-no-gomon, et autres

les murailles de pierre, le pont de Giboshi, la porte Naka-no-gomon, et autres Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Higashi-machi, Tottori-shi, Tottori-ken

Higashi-machi, Tottori-shi, Tottori-ken Site Internet : https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1575443542873/

Un édifice assiégé par Toyotomi Hideyoshi

Un premier château est construit sur le mont Kyûshô, à Tottori, vers le milieu du XVIe siècle, durant la seconde moitié de la période des Provinces en guerre. Ce château de montagne épousant parfaitement la topographie naturelle est même jugé imprenable par Oda Nobunaga. Il est particulièrement connu pour avoir été assiégé par Toyotomi Hideyoshi en 1581, à l’époque où Kikkawa Tsuneie, un chef de guerre vassal du clan Môri, en était le seigneur. Manquant de vivres après quatre mois de siège et voyant de plus en plus de personnes mourir de faim, Tsuneie accepte de se rendre sous condition que ses troupes soient épargnées. Il se suicide par la suite.

Au XVIIe siècle, le château tombe sous le contrôle du shogunat des Tokugawa. Ikeda Mitsumasa, le petit-fils d’Ikeda Terumasa, le bâtisseur du château de Himeji, en devient le seigneur et entreprend des travaux d’agrandissement. L’utilisation des mêmes ouvriers que Himeji lui vaut le nom de « petit frère du château de Himeji ». Toutes les structures sont démantelées au XIXe siècle, selon la loi du gouvernement de Meiji sur la destruction des châteaux. Les murailles de pierre mises en place par Ikeda sont toujours visibles.

Depuis quelques années, des travaux de restauration ont commencé, et le pont de Giboshi est ouvert au public depuis 2018, suivi de la porte Naka-no-gomon en 2021.



Le pont de Giboshi reconstruit (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)