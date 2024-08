Ôita-Funai, le château du Faisan blanc

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Sous les ordres de Toyotomi Hideyoshi, Fukuhara Naotaka s’est chargé avec succès de pacifier la région de Kyûshû, au sud-ouest du pays. Il a ensuite choisi un site face à la mer pour y faire bâtir son château, qui avait été surnommé le « Faisan blanc » en raison de ses douves blanches qui donnaient l’impression que l’édifice flottait sur l’eau.

Château d’Ôita-Funai (préfecture d’Ôita)

Construction : 1597, 1602

1597, 1602 Premiers seigneurs : Fukuhara Naotaka, Takenaka Shigetoshi

Fukuhara Naotaka, Takenaka Shigetoshi À voir : les tours de guet Hitojichi-yagura et Shûmon-yagura, le portail Ôte-mon (reconstruction), le pont de Rôka (reconstruction)

les tours de guet Hitojichi-yagura et Shûmon-yagura, le portail Ôte-mon (reconstruction), le pont de Rôka (reconstruction) Tarif : gratuit

gratuit Adresse : 4, Niagemachi, Ôita-shi, Ôita-ken

4, Niagemachi, Ôita-shi, Ôita-ken Site Internet : https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/shitebunkazai/1352943146749.html

Un château de plaine bien défendu entre la mer et les fleuves

Fukuhara Naotaka est devenu l’un des seigneurs de Kyûshû après avoir réussi à pacifier la région sous le commandement de Toyotomi Hideyoshi, et il y a ensuite construit un château face à la mer.

Quand, en 1599, le frère ainé de sa femme, Ishida Mitsunari, s’oppose à Tokugawa Ieyasu et finit déchu après la bataille de Sekigahara, Naotaka perd aussi sa place et se trouve obligé de quitter son château, dont les travaux sont presque achevés. Il reçoit l’ordre de se suicider par seppuku. Takenaka Shigetoshi qui le succède termine le château avec la construction d’un donjon à quatre étages, de tours de guet et de quartiers pour les samouraïs. Il utilise les méthodes de pointe de l’époque, faisant même venir Katô Kiyomasa, un maitre bâtisseur qui avait conçu le château de Kagoshima et ses impressionnantes murailles de pierre. La chute des Takenaka, après seulement deux générations, voit l’édifice tomber entre les mains du clan Matsudaira, apparenté aux Tokugawa, à partir de 1658.

Les seuls structures antérieures au XIXe siècle à avoir survécu sont les tours de guet de Shûmon et Hitojichi, mais le pont de Rôka et d’autres structures ont été reconstruits dans le cadre de l’initiative des autorités municipales. Des vestiges de remparts (ishigaki) d’époque ont été exhumés lors des travaux de terrassement.



La reconstruction du pont de Rôka (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)