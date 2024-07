Les opérateurs choisis par les Japonais ayant deux téléphones portables

Japan Data

Fin 2023, on comptait 218 millions de contrats de téléphonie mobile au Japon, soit le double du nombre d’habitants total. À l’exception des téléphones d’entreprise, seulement environ 10 % possédaient plus d’un téléphone dans le cadre d’un contrat personnel.

Les smartphones sont devenus une nécessité dans la vie moderne, grâce à leurs innombrables fonctions. Ils permettent d’effectuer des paiements à l’aide de monnaie électronique ou de cartes de crédit, de communiquer sur les réseaux sociaux, de téléphoner, d’envoyer des e-mails, de prendre des photos ou de faire des vidéos.

Il n’est pas rare de posséder plusieurs smartphones, mais un récent sondage mené par ICT Research & Consulting révèle qu’une écrasante majorité de personnes au Japon, soit 84,7 %, ont seulement un portable dans le cadre d’un contrat personnel. 10,4 % en possèdent deux. Parmi ces dernières, la plupart utilisent le smartphone qui est mis à disposition par leur entreprise pour un usage professionnel, si bien qu’elles ne sont pas prises en compte ici.

L’étude, qui a été réalisée auprès de personnes âgées de 20 ans ou plus, a été menée en ligne en avril 2024, sous la forme d’un questionnaire. 4 564 réponses ont été recueillies.

Pour leur appareil principal, NTT Docomo était l’opérateur de téléphonie mobile le plus fréquemment choisi par les utilisateurs possédant plus de deux téléphones, suivi de SoftBank par 20,2 % et de AU, avec 15,8 %. Par ailleurs, les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et Rakuten Mobile, qui louent tous deux leurs lignes de communication auprès d’opérateurs majeurs, représentaient respectivement 9,4 % et 7,4 % des téléphones utilisés en tant qu’appareil principal pour les utilisateurs possédant plusieurs téléphones.

Pour ce qui est des téléphones secondaires de ceux qui ont répondu posséder plusieurs appareils, les opérateurs les plus fréquemment choisis étaient, dans l’ordre, NTT Docomo (40,7 %), AU (16,8 %), MVNO (14,6 %), Rakuten Mobile (14,1 %) et SoftBank (13,8 %). Les MVNO et Rakuten Mobile étaient moins choisis pour des téléphones principaux, certains utilisateurs trouvant cela plus rentable de les utiliser pour leurs téléphones secondaires.

Près de la moitié des répondants utilisent le même opérateur pour leurs téléphones principal et secondaire. En effet, les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de tarifs plus bas pour leur famille ou encore de meilleures options pour leurs contrats. Il est par ailleurs beaucoup plus pratique de n’avoir qu’un seul opérateur mobile.

(Photo de titre : Pakutaso)